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Ці прикмети про родимки ви точно раніше не знали: що робити категорично не можна

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Четвер 13 квітня 2023 21:53
Ці прикмети про родимки ви точно раніше не знали: що робити категорично не можна Народні прикмети про родимки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

З давніх-давен вірили, що родимки, які знаходяться на тілі людини, несуть у собі особливу інформацію. У деяких випадках вони можуть розповісти про характер свого господаря та навіть передбачити його долю.

Існують цікаві прикмети про родимки на тілі й деякі з них попереджають про те, що робити з ними категорично не можна. Про це - читайте нижче.

Що не можна робити з родимками

Наші пращури вірили, що дивні цятки на людському тілі були подаровані вищими силами. І їх не можна рахувати, оскільки це може призвести до втрати успіху, який подарували найвищі сили.

Також існує прикмета, що постійне розглядання родимок та їх перераховування може забрати кількість щасливих днів у житті. У родимках міститься особлива енергія, яка дуже важлива для їхнього власника.

Які родимки приносять удачу

Згідно з народними повір'ями, чим більше родимок на тілі людини, тим більше вона зможе досягти в житті. І потрібно лише докласти зусиль, щоб посміхнувся успіх, у тому числі й фінансовий.

Якщо родимок багато на обличчі та на руках – людина буде щасливою і може прославитися у своїй сфері діяльності.

Якщо родимки заховані від сторонніх очей (під волоссям або в тих місцях, які приховані одягом), то їхній власник буде щасливим у житті. Особливо у фінансовій сфері.

Для жінок благополуччя несуть ті родимки, які знаходяться на лівій стороні тіла. А для чоловіків – ті цятки, які знаходяться на правій стороні тіла.

Якщо родимка є на лобі чи щоці, то це вказує на щастя власника та удачу, яка супроводжуватиме у всіх починаннях.

Родимки в області губ говорять про те, що людина має яскравий магнетизм і зможе досягти успіху на сцені або в політиці.

Родимка на носі несе удачу і вважається, що такі люди можуть "бачити" більше за інших. Вони особливо проникливі та мають неймовірну інтуїцію.

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