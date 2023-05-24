Дерматолог рассказала, что делать, если вы травмировали родинку: безопасный алгоритм действий

Родинка - это врожденное или приобретенное доброкачественное образование на коже в виде пигментного пятна. Они не несут никакой угрозы, однако с родинками следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.

Но что же делать в случае травмирования родинки, рассказала дерматолог Светлана Дячук на своей странице в Instagram .

Как обращаться с родинками

В первую очередь не стоит паниковать из-за травмирования. Врач отмечает, что это никогда не приводит к перерождению родинки или значительному кровотечению.

В этом случае важно также различать, что вы травмировали. Часто бывает так, что человек может болеть раком кожи, травмировать эти новообразования и даже не догадываться об этом.

"Травмируешь родинку - заживет без последствий. Травмируешь рак кожи - он раком и останется, метастазирует и убивает человека", - объясняет врач.

Поэтому, чтобы узнать, что именно вы травмировали, обратитесь к врачу, чтобы сделать дерматоскопию.

Как обрабатывать травмированную родинку

Следуйте такому алгоритму действий: