Дерматолог рассказала, что делать, если вы травмировали родинку: безопасный алгоритм действий
Родинка - это врожденное или приобретенное доброкачественное образование на коже в виде пигментного пятна. Они не несут никакой угрозы, однако с родинками следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.
Но что же делать в случае травмирования родинки, рассказала дерматолог Светлана Дячук на своей странице в Instagram.
Как обращаться с родинками
В первую очередь не стоит паниковать из-за травмирования. Врач отмечает, что это никогда не приводит к перерождению родинки или значительному кровотечению.
В этом случае важно также различать, что вы травмировали. Часто бывает так, что человек может болеть раком кожи, травмировать эти новообразования и даже не догадываться об этом.
"Травмируешь родинку - заживет без последствий. Травмируешь рак кожи - он раком и останется, метастазирует и убивает человека", - объясняет врач.
Поэтому, чтобы узнать, что именно вы травмировали, обратитесь к врачу, чтобы сделать дерматоскопию.
Как обрабатывать травмированную родинку
Следуйте такому алгоритму действий:
- Не обрабатывайте зеленкой или йодом.
- Обработайте антисептиком без спирта и иода. Им может стать Хлоргексидин или Октенисепт.
- Если рана кровоточит, зажмите ее пальцем на 10 минут.
- Если необходимо, заклейте после обработки пластырем.
- После оказания первой помощи обратитесь за консультацией врача, чтобы исключить факторы риска.
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