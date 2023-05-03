Ці 5 змін у родимці вказують на розвиток раку шкіри. Як перевірити себе

Меланома - один із найсмертоносніших видів раку. Найчастіше її розвиток можна помітити по змінах родимок на тілі. Саме тому лікарі радять регулярного оглядати свою шкіру, аби не пропустити появу тривожних ознак хвороби.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я у Facebook .

Що треба знати про меланому

"Меланома - один із найнебезпечніших типів раку шкіри. Це злоякісне новоутворення, яке розвивається з пігментних клітин меланоцитів та найчастіше вражає шкіру. Проте в окремих випадках меланома може розвиватися й на слизових оболонках, під нігтями, на райдужці ока, а далі - через лімфу і кров - вражати майже всі органи. Меланома може виникати не лише там, де є родимка, але й у місцях, де її немає", - пишуть медики.

За даними Національного канцер-реєстру України, у 2020 році були зареєстровані 2422 випадки меланоми, трохи більше ніж третину випадків - 37,7 % - виявили під час профілактичних оглядів.

"Тому дуже важливо регулярно оглядати свою шкіру і своїх близьких - це допоможе вчасно виявити підозрілі зміни", - радять лікарі.

Як самостійно перевірити себе

Для діагностики у всьому світі застосовують шкалу "АВСDE".

А - (asymmetry) асиметрія - якщо візуально розділити родимку або пляму на шкірі навпіл, чи виглядають половинки однаковими? Якщо ні, то це може бути тривожною ознакою.

В - (border) межа - родимка має бути рівною та чіткою. Зубчасті чи нерівні краї родимки - привід для занепокоєння.

С - (color) колір - якщо родимка змінила забарвлення (наприклад, з'явилось почервоніння) чи вона просто має нерівний колір - це привід звернутися до лікаря.

D - (diameter) діаметр - помітили, що родимка почала збільшуватися? Або її розмір більший за горошину (5-6 мм), сконтактуйтеся з лікарем і спостерігайте за родимкою.

E - (evoluding) розвиток - приводом порадитися з лікарем також є те, що ви помітили, що родимка або пляма на шкірі змінилися впродовж останніх кількох тижнів або місяців.

Найпоширенішою ознакою меланоми є трансформація шкіри: нові родимки або зміни у старих, а також ураження шкіри, що довго не загоюються. Не нехтуйте профілактичними оглядами у свого сімейного лікаря та зверніться до нього, якщо помітили тривожні зміни.

Як розпізнати рак шкіри по родимках (фото: Facebook/МОЗ)