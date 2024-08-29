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Дерматолог розповіла, чому не можна використовувати смужки для видалення чорних цяток на носі

Чому смужки для видалення чорних цяток шкодять шкірі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна дівчина турбується про свою зовнішність і хоче завжди залишатися красивою та доглянутою. Популярними в цій справі вже давно стали очищаючі смужки для видалення чорний цяток на носі. Як виявилось, їх не варто використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дерматолога Софії Шоттер.

Властивості очищувальних смужок

Очищаючі смужки для носа - це клейкі пластирі, які розміщуються за формою носа. Вони приклеюються на проблемну зону й через певний час (зазвичай 10-15 хвилин) видаляються.

Після застосування на пластирі залишаться надлишки жиру, забруднень, а шкіра носа буде чистою та гладкою.

Чорні точки є різновидом шкірного сала, яке у процесі секреції та пігментації виходить на поверхню. Насправді комедони йдуть далеко вглиб шкіри.

Смужки для носа діють лише на поверхневому рівні. Вони усувають тільки верхній шар бруду, тому повністю видалити чорні цятки не зможуть.

Чому смушки шкодять шкірі

Не секрет, що чорні цятки - одна з найстрашніших проблем будь-якої жінки. Від них складно позбутися і не кожен сучасний засіб здатний в цьому допомогти. Для усунення цієї біди багато хто використовує очищаючі смужки для носа.

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