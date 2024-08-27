Розгладжують зморшки та живлять: чим можна замінити ретинол у догляді за шкірою

Ретинол є золотим стандартом догляду за шкірою проти старіння. Він використовується для стимулювання клітинного обміну та посилення виробництва колагену, що допомагає боротись зі зморшками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що таке ретинол

Ретинол - це форма вітаміну А, яка широко використовується в догляді за шкірою. А також це відомий засіб проти старіння шкіри.

Він використовується для стимулювання клітинного обміну та посилення виробництва колагену, що допомагає боротись зі зморшками.

Ретинол також відлущує старі клітини та збільшує вироблення колагену, що може зменшити появу тонких ліній і зморшок, надаючи вашій шкірі більш свіжого вигляду і пружності.

Він починає діяти у ваших клітинах одразу, але пройде кілька тижнів, перш ніж ви помітите покращення зовнішнього вигляду.

Дерматолог Жаннет Граф розповіла, якщо у вас чутлива шкіра, схильна до екземи або розацеа, то варто віддати перевагу натуральному чи органічному догляду за шкірою. Зокрема, є альтернативні варіанти ретинолу.

Бакучіол

Бакучіол - косметичний інгредієнт, який останнім часом набув особливої популярності. Його недарма називають рослинним ретинолом. Це чудова заміна ретинолу, особливо для людей, які не можуть його використовувати з різних причин.

Він розгладжує тонкі лінії, зморшки та пігментацію. Бакучіол також багатий антиоксидантами, запобігаючи окислювальному пошкодженню та виявляючи протизапальну дію.

Рамбутан

Сертифікований дерматолог і хірург Денді Енгельман розповів, що рамбутан - чудова альтернатива ретинолу. Такий тропічний фрукт має багато переваг у догляді за шкірою, зокрема сприяє оновленню клітин і виробленню колагену.

До того ж він бореться з пошкодженням вільних радикалів і захищає шкіру від окислювального стресу, не викликаючи подразнення.

"Цей природний інгредієнт діятиме практично так само, як ретинол і матиме ті ж переваги, оскільки він містить антиоксиданти, які також допоможуть живити вашу шкіру", - розповів експерт.

Пептиди

Пептиди - це короткі ланцюжки амінокислот, які є будівельними блоками певних білків, необхідних шкірі, таких як колаген і еластин.

Сигналізуючи шкірі виробляти більше колагену, пептиди можуть допомогти зменшити появу тонких ліній і зморшок. На відміну від ретинолу, пептиди не сприяють оновленню клітин, а натомість зосереджуються на зміцненні структури шкіри.

Ніацинамід

Ця форма вітаміну B може бути отримана синтетично або з природних джерел. Засіб збільшує вироблення колагену і таким чином призводить до зменшення тонких ліній і зморшок.

Ніацинамід, як правило, сприймається всіма типами шкіри та відомий своїми властивостями, що регулюють жирність і мають протизапальні властивості.

До того ж він є чудовим засобом для збалансування вироблення шкірного сала та мінімізації появи вугрів.

Альфа-гідроксикислоти (AHA)

Вони покращують текстуру шкіри, тонус, зволожують і роблять колір обличчя більш сяючим і гладким. На відміну від ретинолу, який сприяє оновленню клітин, AHA зосереджуються на відлущуванні та покращенні чистоти поверхні шкіри.

Вітамін С

Вітамін С є найпоширенішим антиоксидантом у шкірі людини. Доведено, що вітамін С освітлює небажану пігментацію, стимулює синтез колагену, має антиоксидантні властивості та захищає від раку шкіри.