Дерматолог рассказала, почему нельзя использовать полоски для удаления черных точек на носу

Свойства очистных полосок

Очищающие полоски для носа - это клейкие пластыри, которые размещаются по форме носа. Они приклеиваются на проблемную зону и через некоторое время (обычно 10-15 минут) удаляются.

После применения на пластыре останутся излишки жира, загрязнений, а кожа носа будет чистой и гладкой.

Черные точки являются разновидностью кожного сала, которое в процессе секреции и пигментации выходит на поверхность. На самом деле комедоны уходят далеко вглубь кожи.

Полоски для носа действуют только на поверхностном уровне. Они устраняют только верхний слой грязи, поэтому полностью удалить черные точки не смогут.

Почему полоски вредят коже

Не секрет, что черные точки - одна из самых страшных проблем любой женщины. От них сложно избавиться и не каждое современное средство способно в этом помочь. Для устранения этой беды многие используют очищающие полоски для носа.