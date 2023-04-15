Дерматолог розповіла, як без шкоди для здоров'я економити на косметиці

Мало хто замислюється у скільки обходиться жіноча краса. Все тому, що засоби для догляду за волоссям і шкірою, декоративна косметика, особливо брендових виробників, коштує не дешево. Однак, є способи, які допоможуть зекономити.
Про це повідомила дерматолог Тетяна Пасєка в Instagram.
Дерматолог радить обирати косметичні засоби, які ви зможете купувати собі протягом кількох місяців, а не одноразово.
Зокрема, можна зекономити на таких базових засобах:
Експерт пояснила, що такі засоби мають властивість швидко закінчуватись, тому їх потрібно швидше поновлювати.
На засобах з активами дерматолог радить не економити. До них входить ретинол, вітамін С, ніацинамід, пептиди, азелаінова та гіалуронова кислота.
У виробництві сироваток використовуються новітні технології і наукові досягнення, тому вони коштують так дорого.
"Наука не стоїть на місці і з'являються дещо бюджетніші варіанти. Головне не експериментувати", - йдеться у повідомленні.
У будь-якому великому магазині можна взяти з собою пробник продукту, що вас зацікавив, щоб перевірити, наскільки він вам підходить і розглянути відтінок при природному освітленні.
До того ж пробниками можна урізноманітнити свою косметичку без витрат і у цьому немає нічого поганого.
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