Дерматолог рассказала, как без вреда для здоровья экономить на косметике

Немногие задумываются во сколько обходится женская красота. Все потому, что средства по уходу за волосами и кожей, декоративная косметика, особенно брендовых производителей, стоит не дешево. Однако есть способы, которые помогут сэкономить.
Об этом сообщила дерматолог Татьяна Пасека в Instagram.
Дерматолог советует выбирать косметические средства, которые вы сможете покупать в течение нескольких месяцев, а не однократно.
В частности, можно сэкономить на следующих базовых средствах:
Эксперт пояснила, что такие средства обладают свойством быстро заканчиваться, поэтому их нужно быстрее обновлять.
На средствах с активами дерматолог советует не экономить. В них входят ретинол, витамин С, ниацинамид, пептиды, азелаиновая и гиалуроновая кислота.
В производстве сывороток используются новейшие технологии и научные достижения, потому они стоят так дорого.
"Наука не стоит на месте и появляются несколько более бюджетные варианты. Главное не экспериментировать", - говорится в сообщении.
В любом крупном магазине можно взять с собой заинтересовавший вас пробник продукта, чтобы проверить, насколько он вам подходит и рассмотреть оттенок при естественном освещении.
К тому же пробниками можно разнообразить свою косметичку без затрат и в этом нет ничего плохого.
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