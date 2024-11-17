Дерматолог пояснила, чому вам абсолютно не потрібно купувати шампунь від лупи

Чому шампунь від лупи вам не потрібен

Тарнавська розповіла, що лупа - це не косметичний дефект, а захворювання, яке потребує лікування.

"Якщо ви не знали, лупа є формою себорейного дерматиту. Вона може виникнути внаслідок порушення обміну речовин, що спричинює грибок. У будь-якому випадку, якщо раптом у вас з'явилася лупа, потрібно звернутися до дерматолога, щоб визначити причину її виникнення. І точно не бігти в магазин за чарівним шампунем", - сказала Ольга.

До речі, більшість із них працює наступним чином - на шкірі голови утворюється плівка, яка не дає відшаровуватися відмерлим частинкам шкіри. Але варто лише перестати використовувати цей засіб, як лупа повертається з подвоєною силою. Так що краще не експериментувати та звернутися за допомогою до фахівця, зазначила лікар.

Які ще засоби для волосся не варто купувати

Також Тарнавська не радить купувати засоби для волосся з поміткою "антиейдж".

Косметичні бренди запевняють, що наше волосся теж старіє і для профілактики цього неприємного процесу необхідно використовувати спеціальні засоби. Часто дорогі. Це твердження дуже спірне.

"Якщо старінням волосся вважати сивину, то ніякий шампунь не допоможе вам, тому що ця особливість закладена в генах. Так, якщо хтось із ваших батьків сивіти почав у 25 років, то велика ймовірність, що у вас буде те саме", - розповіла Ольга.

З віком у деяких людей волосся стає ламким і тьмяним, але це пов'язано, в першу чергу, з неправильним харчуванням і недоліком будь-яких вітамінів і мінералів. Відновити колишню красу і блиск волосся допоможе не спеціальний бальзам, а збалансований раціон.