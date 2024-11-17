Дерматолог объяснила, почему вам совершенно не нужно покупать шампунь от перхоти

Почему шампунь от перхоти вам не нужен

Тарнавская рассказала, что перхоть - это не косметический дефект, а заболевание, которое требует лечения.

"Если вы не знали, перхоть является формой себорейного дерматита. Она может возникнуть вследствие нарушения обмена веществ, вызывающего грибок. В любом случае, если вдруг у вас появилась перхоть, нужно обратиться к дерматологу, чтобы определить причину ее возникновения. И точно не бежать в магазин за волшебным шампунем", - сказала Ольга.

Кстати, большинство из них работает следующим образом – на коже головы образуется пленка, которая не дает отслаиваться отмершим частицам кожи. Но стоит лишь перестать использовать это средство, как перхоть возвращается с удвоенной силой. Так что лучше не экспериментировать и обратиться за помощью к специалисту, отметила врач.

Какие еще средства для волос не стоит покупать

Также Тарнавская не советует покупать средства для волос с пометкой "антиейдж".

Косметические бренды уверяют, что наши волосы тоже стареют и для профилактики этого неприятного процесса необходимо использовать специальные средства. Часто дорогие. Это утверждение очень спорно.

"Если старением волосы считать седину, то никакой шампунь не поможет вам, потому что эта особенность заложена в генах. Да, если кто-то из ваших родителей седеть начал в 25 лет, то велика вероятность, что у вас будет то же самое", - рассказала Ольга.

С возрастом у некоторых людей волосы становятся ломкими и тусклыми, но это связано, в первую очередь, с неправильным питанием и недостатком любых витаминов и минералов. Восстановить былую красоту и блеск волос поможет не специальный бальзам, а сбалансированный рацион.