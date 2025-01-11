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Дерматолог назвав спосіб швидко зволожити шкіру рук, про який мало хто знає

Як зволожити суху шкіру рук (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Груба, суха і покрита тріщинами шкіра на руках доставляє значний дискомфорт. Зробити руки гладкими і ніжними можна без дорогих кремів та навіть за короткий час.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку Нью-йоркського дерматолога Марка Строма.

Як зволожити шкіру рук

Потім потрібно нанести велику кількість вазеліну на руки. Після цього одягніть на руки білі бавовняні рукавички та залиште на ніч.

Вазелін - ідеальний засіб для зволоження губ дітей і дорослих.

Якщо ви часто робите манікюр і педикюр, щодня наносьте вазелін на нігті та кутикули. Це мінімізує ламкість і допоможе запобігти відшаруванню нігтів. Для досягнення найкращих результатів наносьте його, коли нігті вологі.

За пів години до виходу на вулицю у морозний та вітряний день намастіть щічки дитини вазеліном. Це чудовий бар’єрний гіпоалергенний засіб для захисту від негоди.

Не варто користуватись вазеліном у таких випадках:

  • не мастіть вазеліном акне та прищі, це може закупорити пори та загострити висип
  • не рекомендовано мастити інфекційні хвороби шкіри. Під жирною плівкою інфекція може розмножуватись інтенсивніше
  • не наносьте на волосисту частину голови, адже вазелін буде важко змити з волосся
  • не користуйтесь вазеліном у разі опіків
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