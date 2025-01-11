Дерматолог назвав спосіб швидко зволожити шкіру рук, про який мало хто знає

Як зволожити шкіру рук

Потім потрібно нанести велику кількість вазеліну на руки. Після цього одягніть на руки білі бавовняні рукавички та залиште на ніч.

Вазелін - ідеальний засіб для зволоження губ дітей і дорослих.

Якщо ви часто робите манікюр і педикюр, щодня наносьте вазелін на нігті та кутикули. Це мінімізує ламкість і допоможе запобігти відшаруванню нігтів. Для досягнення найкращих результатів наносьте його, коли нігті вологі.

За пів години до виходу на вулицю у морозний та вітряний день намастіть щічки дитини вазеліном. Це чудовий бар’єрний гіпоалергенний засіб для захисту від негоди.

Не варто користуватись вазеліном у таких випадках: