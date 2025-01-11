Дерматолог назвав спосіб швидко зволожити шкіру рук, про який мало хто знає

Груба, суха і покрита тріщинами шкіра на руках доставляє значний дискомфорт. Зробити руки гладкими і ніжними можна без дорогих кремів та навіть за короткий час.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку Нью-йоркського дерматолога Марка Строма.
Потім потрібно нанести велику кількість вазеліну на руки. Після цього одягніть на руки білі бавовняні рукавички та залиште на ніч.
Вазелін - ідеальний засіб для зволоження губ дітей і дорослих.
Якщо ви часто робите манікюр і педикюр, щодня наносьте вазелін на нігті та кутикули. Це мінімізує ламкість і допоможе запобігти відшаруванню нігтів. Для досягнення найкращих результатів наносьте його, коли нігті вологі.
За пів години до виходу на вулицю у морозний та вітряний день намастіть щічки дитини вазеліном. Це чудовий бар’єрний гіпоалергенний засіб для захисту від негоди.
Не варто користуватись вазеліном у таких випадках:
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