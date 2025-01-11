Дерматолог назвал способ быстро увлажнить кожу рук, о котором мало кто знает

Как увлажнить кожу рук

Затем нужно нанести большое количество вазелина на руки. После этого наденьте на руки белые хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь.

Вазелин - идеальное средство для увлажнения губ детей и взрослых.

Если вы часто делаете маникюр и педикюр, ежедневно наносите вазелин на ногти и кутикулы. Это минимизирует ломкость и поможет предотвратить отслоение ногтей. Для достижения наилучших результатов наносите его, когда ногти влажные.

За полчаса до выхода на улицу в морозный и ветреный день намажьте щечки ребенка вазелином. Это замечательное барьерное гипоаллергенное средство для защиты от непогоды.

Не стоит пользоваться вазелином в таких случаях: