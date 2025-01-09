Косметолог назвала дві процедури, які корисно робити в холодну пору

Щоб шкіра якомога довше зберігала молодість і красу, варто робити пілінги та скрабування. Косметолог розповіла, чи варто робити такі процедури взимку.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні процедури та кому не можна їх робити.

Чи варто робити такі процедури взимку

За словами косметолога Дарії Тіщенко, однозначно так, але є декілька нюансів. У холодну пору року наша шкіра потребує оновлення так само, як і в будь-яку іншу.

Пілінги та скраби допомагають видалити відмерлі клітини, завдяки чому корисні речовини з ваших доглядових засобів вбираються краще, а зволоження стає більш ефективним.

Щоб пілінги та скраби приносили лише користь вашій шкірі, дотримуйтеся цих правил:

надавайте перевагу професійним пілінгам, адже ефект від них ви побачите одразу. Рекомендую робити їх раз на 2-3 тижні

використовуйте м’які формули домашніх скрабів 1-2 рази на тиждень для підтримки результату між процедурами. Важливо, щоб вони не травмували шкіру й не порушували її захисний бар’єр

Кому не можна робити пілінг

У кого чутлива шкіра та алергія

Якщо у вас чутлива шкіра, хімічний пілінг може бути надто жорстким. Ті, хто має такі захворювання, як розацеа, екзема або схильність до почервоніння, можуть відчувати значне подразнення після пілінгу. Сильні хімічні речовини можуть погіршити ці стани, призводячи до тривалого почервоніння, дискомфорту та навіть погіршення симптомів. Висипи

Це може здатися нелогічним, але якщо у вас активні запалені прищі, то хімічний пілінг може принести більше шкоди, ніж користі.

Людям із сильними вуграми або кістозними висипаннями слід уникати хімічних пілінгів, оскільки вони можуть додатково подразнювати шкіру, посилювати запалення та навіть поширювати бактерії, потенційно погіршуючи стан.

Темні тони шкіри

Попри те, що хімічний пілінг може бути корисним для людей з будь-яким типом шкіри, тим, хто має темний відтінок шкіри, слід бути особливо обережними.

Ризик гіперпігментації вищий для тих, у кого від природи смуглява шкіра.

Вагітні або жінки на ГВ

Вагітність - це час, коли потрібно особливо уважно ставитися до того, чому ви піддаєте своє тіло.

Багато хімічних пілінгів включають інгредієнти, які не рекомендуються під час вагітності. Існують більш м’які, безпечні для вагітності процедури по догляду за шкірою, які можуть допомогти вам зберегти здорове сяйво без ризику.

Тим, хто приймає певні ліки

Препарати на основі ретиноїдів, роблять шкіру особливо чутливою та схильною до подразнення.