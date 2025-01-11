Дерматолог назвал способ быстро увлажнить кожу рук, о котором мало кто знает
Грубая, сухая и покрытая трещинами кожа на руках доставляет значительный дискомфорт. Сделать руки гладкими и нежными можно без дорогих кремов и даже за короткое время.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу Нью-йоркского дерматолога Марка Строма.
Как увлажнить кожу рук
Эксперт раскрыл легкое ночное средство, которое сделает кожу рук мягкой. Все, что вам понадобится - это пара хлопковых перчаток и немного вазелина.
Доктор Марк предлагает сначала замочить руки в теплой воде на пять минут, а затем промокнуть их полотенцем, убедившись, что они остаются слегка влажными.
Затем нужно нанести большое количество вазелина на руки. После этого наденьте на руки белые хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь.
"Просыпайтесь с мягкими руками", - подытожил доктор Марк.
Чем полезен вазелин для губ и ногтей
Вазелин - идеальное средство для увлажнения губ детей и взрослых.
Если вы часто делаете маникюр и педикюр, ежедневно наносите вазелин на ногти и кутикулы. Это минимизирует ломкость и поможет предотвратить отслоение ногтей. Для достижения наилучших результатов наносите его, когда ногти влажные.
За полчаса до выхода на улицу в морозный и ветреный день намажьте щечки ребенка вазелином. Это замечательное барьерное гипоаллергенное средство для защиты от непогоды.
Не стоит пользоваться вазелином в таких случаях:
- не мажьте вазелином акне и прыщи, это может закупорить поры и обострить сыпь
- не рекомендуется мазать инфекционные болезни кожи. Под жирной пленкой инфекция может размножаться интенсивнее
- не наносите на волосистую часть головы, ведь вазелин будет трудно смыть с волос
- не пользуйтесь вазелином в случае ожогов
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