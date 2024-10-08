Дерматолог назвав частину обличчя, яка старіє швидше, ніж інша

Стрес та інші чинники призводять до швидкого старіння шкіри. Як виявилось, повіки починають старіти швидше, ніж інші частини обличчя. Зокрема, є певні фактори, які до цього призводять.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Лікар зазначив, що є три основні причини появи зморшок на повіках: надмірне навантаження на м’язи або маніпуляції зі шкірою, пошкодження колагену шкіри вільними радикалами та генетика.
Також провисання повік провокує опущення брів - коли дуги опускаються вниз, переміщуючи шкіру з підшкірною клітковиною брів в область верхньої повіки.
почервоніння або чутливість шкіри повік, то це може бути ознакою інфекції. У такому випадку потрібно чим швидше звернутись до лікаря.
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