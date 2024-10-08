Дерматолог назвал часть лица, которая стареет быстрее, чем другая

Стресс и другие факторы приводят к быстрому старению кожи. Как оказалось, веки начинают стареть быстрее других частей лица. В частности, есть некоторые факторы, которые к этому приводят.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Врач отметил, что есть три основные причины появления морщин на веках: чрезмерная нагрузка на мышцы или манипуляции с кожей, повреждение коллагена кожи свободными радикалами и генетика.
Также провисание век провоцирует опущение бровей - когда дуги опускаются вниз, перемещая кожу с подкожной клетчаткой бровей в область верхнего века.
краснота или чувствительность кожи век, то это может быть признаком инфекции. В таком случае нужно поскорее обратиться к врачу.
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