RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Дерматолог назвал часть лица, которая стареет быстрее, чем другая

Какая часть лица стареет быстрее, чем другая (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стресс и другие факторы приводят к быстрому старению кожи. Как оказалось, веки начинают стареть быстрее других частей лица. В частности, есть некоторые факторы, которые к этому приводят.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что вызывает морщины на веках

Врач отметил, что есть три основные причины появления морщин на веках: чрезмерная нагрузка на мышцы или манипуляции с кожей, повреждение коллагена кожи свободными радикалами и генетика.

Также провисание век провоцирует опущение бровей - когда дуги опускаются вниз, перемещая кожу с подкожной клетчаткой бровей в область верхнего века.

Что делать

краснота или чувствительность кожи век, то это может быть признаком инфекции. В таком случае нужно поскорее обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожейЗдоровьеМорщины