Дерматолог назвал часть лица, которая стареет быстрее, чем другая
Стресс и другие факторы приводят к быстрому старению кожи. Как оказалось, веки начинают стареть быстрее других частей лица. В частности, есть некоторые факторы, которые к этому приводят.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Что вызывает морщины на веках
Одной из главных характеристик кожи век является ее тонкость. По сравнению с кожей на других частях лица, веки имеют очень тонкий эпидермис (слой, который действует как барьер для окружающей среды).
Дерматолог Дэвид Ли рассказал, что в этой части лица жира почти нет. Поэтому такая тонкость может привести к хрупкости и чувствительности.
Врач отметил, что есть три основные причины появления морщин на веках: чрезмерная нагрузка на мышцы или манипуляции с кожей, повреждение коллагена кожи свободными радикалами и генетика.
Одно моргание не увеличивает риск появления морщин на веках, но чрезмерное прищуривание или сокращение мышц вокруг глаз может несомненно создать тонкие морщины, которые приведут к статическим.
Потеря коллагена и эластина также может сделать веки склонными к обезвоживанию, что может подчеркнуть линии морщин в этой области и сделать более заметными.
К тому же курение и чрезмерное повреждение солнцем может привести к провисанию век и морщин из-за повреждения основного коллагена, который служит каркасом для создания здорового и рыхлого вида кожи.
Также провисание век провоцирует опущение бровей - когда дуги опускаются вниз, перемещая кожу с подкожной клетчаткой бровей в область верхнего века.
Что делать
Защита глаз с помощью солнцезащитных очков и использование крема с ретинолом может помочь предотвратить образование морщин. Кроме этого, убедитесь, что полноценно спите, избегайте курения и употребляйте в пищу продукты, богатые антиоксидантами.
Важно также поддерживать увлажненность кожи век. Увлажняющие ингредиенты в креме, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, сквалан и керамиды помогут создать более рыхлый вид.
Важно, если появилось краснота или чувствительность кожи век, то это может быть признаком инфекции. В таком случае нужно поскорее обратиться к врачу.
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