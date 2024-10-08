Дерматолог назвал часть лица, которая стареет быстрее, чем другая

Стресс и другие факторы приводят к быстрому старению кожи. Как оказалось, веки начинают стареть быстрее других частей лица. В частности, есть некоторые факторы, которые к этому приводят.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что вызывает морщины на веках

Одной из главных характеристик кожи век является ее тонкость. По сравнению с кожей на других частях лица, веки имеют очень тонкий эпидермис (слой, который действует как барьер для окружающей среды).

Дерматолог Дэвид Ли рассказал, что в этой части лица жира почти нет. Поэтому такая тонкость может привести к хрупкости и чувствительности.

Врач отметил, что есть три основные причины появления морщин на веках: чрезмерная нагрузка на мышцы или манипуляции с кожей, повреждение коллагена кожи свободными радикалами и генетика.

Одно моргание не увеличивает риск появления морщин на веках, но чрезмерное прищуривание или сокращение мышц вокруг глаз может несомненно создать тонкие морщины, которые приведут к статическим.

Потеря коллагена и эластина также может сделать веки склонными к обезвоживанию, что может подчеркнуть линии морщин в этой области и сделать более заметными.

К тому же курение и чрезмерное повреждение солнцем может привести к провисанию век и морщин из-за повреждения основного коллагена, который служит каркасом для создания здорового и рыхлого вида кожи.

Также провисание век провоцирует опущение бровей - когда дуги опускаются вниз, перемещая кожу с подкожной клетчаткой бровей в область верхнего века.

Что делать

Защита глаз с помощью солнцезащитных очков и использование крема с ретинолом может помочь предотвратить образование морщин. Кроме этого, убедитесь, что полноценно спите, избегайте курения и употребляйте в пищу продукты, богатые антиоксидантами.

Важно также поддерживать увлажненность кожи век. Увлажняющие ингредиенты в креме, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, сквалан и керамиды помогут создать более рыхлый вид.