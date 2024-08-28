Дерматолог назвал 5 продуктов для получения чистой и здоровой кожи

На состояние кожи оказывает существенное влияние то, что человек ест. Небольшие изменения в питании могут увеличить шансы иметь чистую и здоровую кожу. Диетологи назвали список суперпродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Могут ли продукты помочь при заболеваниях кожи

По словам зарегистрированного диетолога Каролины Шнайдер, подобно тому, как некоторые продукты могут ухудшить состояние кожи, другие могут сделать ее здоровой.

Продукты, богатые цинком, такие как тыквенные семена, чечевица, фасоль и кешью, также поддерживают здоровье кожи, регулируя выработку жира и уменьшая воспаление.

Богатая цинком пища может быть особенно полезна для лечения гормонального дисбаланса, который, как правило, раздражает кожу.

Цинк играет немаловажную роль в контроле выработки жира, поскольку он снижает количество мужских гормонов (андрогенов), которые могут способствовать возникновению прыщей и жирной кожи.

С изменением цвета и рубцами можно бороться с помощью пищи с высоким содержанием антиоксидантов, белка и витамина С.

Такие продукты, как дикая черника, малина, листовая капуста, шпинат, брокколи и морковь уменьшают окислительный стресс.

Диетолог назвала пять самых лучших продуктов, которые помогут получить чистую кожу.

Жирная рыба

Дерматолог Макрен Алексиадес рассказал, что жирная рыба, такая как лосось и сардины, наполнена противовоспалительными ингредиентами. Омега-3 играют немаловажную роль в поддержании липидного барьера кожи, что может иметь решающее значение для увлажнения и защиты от вредного воздействия окружающей среды.

Независимо от того, добавляется она в салат или медленно жарится с гарниром из брокколи, жирная рыба является отличной пищей для поддержания чистоты кожи.

Помидоры

Они не просто вкусны и универсальны, но также могут улучшить текстуру кожи.

Доказано, что ликопин, содержащийся в помидорах, улучшает структуру и качество кожи.

"Наши тела уязвимы к окислительному стрессу, также известному как дисбаланс антиоксидантов, ликопин может уменьшить физические побочные эффекты и улучшить общее состояние кожи", - отметил эксперт.

Грецкие орехи

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами и цинком, которые имеют решающее значение для здоровья кожи.

Омега-3 могут помочь поддерживать влажный барьер кожи, в то время как цинк важен для заживления кожи. Они также легко переносятся и идеально подходят для жевания в дороге.

Добавьте горсть грецких орехов к завтраку, обеду или ужину и заметите, как текстура кожи со временем становится более гладкой.

Болгарский перец

В организме есть большое количество коллагена, и в сочетании с продуктами с высоким содержанием витамина С можно внести свой вклад в увеличение его производства.

В одной чашке нарезанного болгарского перца содержится больше витамина С, чем нужно для ежедневных нужд.

Каротиноиды в болгарском перце, такие как бета-каротин, также помогают защитить от солнечных лучей, сохраняя кожу здоровой и бодрой.

Семена подсолнечника

Питательные продукты не только помогают получить чистую кожу, они также могут оградить ее от вредного воздействия окружающей среды.

Семена подсолнечника наполнены витамином Е, мощным антиоксидантом, который может помочь защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды, а также способствует заживлению и регенерации кожи.

Дополнительные советы для достижения чистоты кожи

Увлажнение

Вода является одним из самых эффективных способов получения чистой и здоровой кожи. Употребление большого количества воды помогает поддерживать влажность кожи и выводить токсины.

Кроме того, зеленый чай является еще одним увлажняющим напитком, который помогает уменьшить красноту, воспаление и укрепить барьер кожи.

Избегайте чрезмерного потребления молочных продуктов

Достижение чистоты кожи не означает полного отказа от молочных продуктов, но уменьшение потребления молочных продуктов может помочь избежать гормонального дисбаланса (который способствует появлению прыщей, покраснения).