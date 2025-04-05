Призводять до висипання: топ-5 засобів, які небезпечні для шкіри підлітків
Підліткова шкіра чутлива та схильна до висипань, тому важливо правильно підбирати засоби догляду. Деякі косметичні продукти можуть лише погіршити стан шкіри, викликаючи подразнення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Які засоби можуть нашкодити підліткам
Індустрія догляду за шкірою процвітає завдяки популярним і вірусним продуктам в Інтернеті. Однак, ці продукти можуть зашкодити шкірі підлітків.
Часто молодь, коли починає доглядати за своєю шкірою, наносить всі типи сироваток, гелів і зволожуючих засобів, але деякі інгредієнти цих продуктів не корисні для молодої шкіри.
Наприклад, ретинол є потужним інгредієнтом для догляду за шкірою для боротьби зі старінням та іншими проблемами шкіри. Тому він може завдати шкоди тим, хто цього не потребує.
Дерматолог доктор Джаскіран Азад розповіла, що підліткова шкіра чутлива і дуже реактивна через гормональні зміни.
Використання жорстких або невідповідних продуктів може позбавити шкіру натуральних жирів, що призведе до подразнення, висипань і навіть пошкодження захисного бар'єра шкіри. Надмірне відлущування або використання сильних активних інгредієнтів може погіршити акне.
Вибір правильного догляду за шкірою є важливим для підтримки балансу та запобігання проблемам зі шкірою. Які засоби можуть зашкодити шкірі підлітків:
- засоби на основі спирту - вони можуть висушувати та подразнювати шкіру, що призводить до надмірного виділення жиру
- скраби - можуть викликати мікророзриви, що робить шкіру більш вразливою до висипань і запалень
- сильні кислоти (високий % AHA/BHA) - надмірне використання може призвести до подразнення, лущення та ослаблення шкіри
- олії (наприклад, кокосова олія) - може закупорювати пори та викликати висипання
- засоби з ароматизаторами - можуть викликати подразнення та алергічні реакції
Правила догляду
Підлітки повинні зосередитися на ніжному, некомедогенному догляді за шкірою з легким зволоженням і щоденним SPF, щоб зберегти свою шкіру здоровою та доглянутою.
Натомість експерт рекомендувала підліткам дотримуватися таких порад, як ніжний вмиваючий засіб, легкий зволожуючий крем і SPF 30+.
"Якщо є прищі, то може допомогти легка обробка плям саліциловою кислотою. Перевантаження молодої шкіри непотрібними засобами може принести більше шкоди, ніж користі", - додала дерматолог.
Також не варто торкатися обличчя брудними руками та не видавлювати прищі. Регулярно міняйте наволочку (2 рази на тиждень) та очищуйте екран телефона.
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