Дерматолог назвала засоби, якими можна безпечно маскувати акне та псоріаз

Що таке дерматологічний камуфляж

Медичний камуфляж особливостей шкіри допомагає людині відчувати себе впевненіше.

Це маскування недоліків шкіри, її хвороб, рубців та знаків. Це можна робити за допомогою косметики або тату. Забудьте про заборону користуватися декоративною косметикою, якщо шкіра хвора.

При правильно підібраній стратегії такі засоби не нашкодять, а допоможуть почуватися краще, поки ви лікуєтеся.

Кому підійде

Якщо є висип на обличчі - акне, розацеа, дерматит. На тілі - псоріаз, екзема. Також при вітиліго, гемангіомах, пігментних вроджених плямах, родимках, рубцях, судинних утвореннях, пігментації, мелазмі, слідах від опіків та небажаних татуюваннях.

Маскують висип переважно на обличчі, але також можна на кистях, шиї та інших відкритих ділянках шкіри.

Коли маскування протипоказане

Не можна наносити маскуючі засоби на шкіру при ракові шкіри, інфекціях, алергії чи подразненні на компоненти косметики або при незрозумілій, недіагностованій висипці.

Спочатку варто проконсультуватись з лікарем і запитати, чи можна у вашому випадку маскувати хворобу. Все тому, що інколи неправильно підібрані засоби можуть провокувати загострення та погіршення хвороби.

Які бувають види камуфляжу

Найпростіший метод - це просто замаскувати зміни шкіри декоративною косметикою. Для цього підійдуть тональний крем, консилер, засоби для контурингу та коректори кольору.

Усі ці засоби бажано обирати водостійкими, стійкими, не комедогенними, гіпоалергенними та з SPF- захистом. Тонувальні засоби бувають як для шкіри обличчя, так і для великих зон тіла.

Консилери підходять для локального маскування - післяопераційних шрамів, повік, пігментації, рубців та родимок. Підібрати засоби та навчитися ними користуватися допоможе візажист. Може знадобитися час та практика, щоб знайти "свій" засіб і техніку використання.

Як маскувати розацеа

Після очищення та ранкового догляду нанесіть праймер або зволожувальний крем із зеленуватим відтінком, щоб нейтралізувати почервоніння. Застосуйте зеленуватий консилер локально, розтушуйте.

Потім нанесіть тональний засіб відповідного відтінку шкіри, злегка розтушуйте та зафіксуйте пудрою. Один із засобів бажано вибирати зі SPF-захистом.

Як маскувати акне

Після ранкового догляду за шкірою нанесіть гелеподібний, безолійний зволожувальний засіб. Якщо акне червоне та запалене, нейтралізуйте його зеленим коректором. Далі нанесіть матовий тональний засіб, за потреби - пудру.

Протягом дня можна оновлювати матуючу пудру або використовувати матувальні серветки, якщо шкіра жирна.

Як маскувати екзему, псоріаз, дерматити

Перед маскуванням обов'язково зволожте шкіру емолентом. На зони з лущенням можна нанести олійку.

Використовуйте кремовий консилер на уражені ділянки, зверху нанесіть зволожувальний тональний крем. Протягом дня можна використовувати зволожувальний спрей.

Як правильно змивати

Щовечора слід ретельно очищати шкіру. Оскільки косметика доволі щільна, спочатку використовуйте жирний засіб (гідрофільну олію, очищувальний крем чи бальзам), а потім звичайний гель для вмивання.

Після очищення обовʼязково нанесіть зволожувальний крем відповідно до типу шкіри на усі ці зони.