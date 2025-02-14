Дерматолог назвала средства, которыми можно безопасно маскировать акне и псориаз

Дерматологические болезни в основном являются хроническими, и стоит знать, как правильно замаскировать их на лице. В частности, есть средства, которые якобы считаются безопасными для кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Екатерины Бакико.
Медицинский камуфляж особенностей кожи помогает человеку чувствовать себя увереннее.
Это маскировка недостатков кожи, ее болезней, рубцов и знаков. Это можно делать с помощью косметики или тату. Забудьте о запрете пользоваться декоративной косметикой, если кожа больна.
При правильно подобранной стратегии такие средства не навредят, а помогут чувствовать себя лучше, пока вы лечитесь.
Если есть сыпь на лице - акне, розацеа, дерматит. На теле - псориаз, экзема. Также при витилиго, гемангиомах, пигментных врожденных пятнах, родинках, рубцах, сосудистых образованиях, пигментации, мелазме, следах от ожогов и нежелательных татуировках.
Маскируют сыпь преимущественно на лице, но также можно на кистях, шее и других открытых участках кожи.
Нельзя наносить маскирующие средства на кожу при раке кожи, инфекциях, аллергии или раздражении на компоненты косметики или при непонятной, не диагностированной сыпи.
Сначала стоит проконсультироваться с врачом и спросить, можно ли в вашем случае маскировать болезнь. Все потому, что иногда неправильно подобранные средства могут провоцировать обострение и ухудшение болезни.
Самый простой метод - это просто замаскировать изменения кожи декоративной косметикой. Для этого подойдут тональный крем, консилер, средства для контуринга и корректоры цвета.
Все эти средства желательно выбирать водостойкими, устойчивыми, не комедогенными, гипоаллергенными и с SPF- защитой. Тонирующие средства бывают как для кожи лица, так и для больших зон тела.
Консилеры подходят для локальной маскировки - послеоперационных шрамов, век, пигментации, рубцов и родинок. Подобрать средства и научиться ими пользоваться поможет визажист. Может понадобиться время и практика, чтобы найти "свое" средство и технику использования.
После очищения и утреннего ухода нанесите праймер или увлажняющий крем с зеленоватым оттенком, чтобы нейтрализовать покраснения. Примените зеленоватый консилер локально, растушуйте.
Затем нанесите тональное средство соответствующего оттенка кожи, слегка растушуйте и зафиксируйте пудрой. Одно из средств желательно выбирать с SPF-защитой.
После утреннего ухода за кожей нанесите гелеобразное, безмасляное увлажняющее средство. Если акне красное и воспаленное, нейтрализуйте его зеленым корректором. Далее нанесите матовое тональное средство, при необходимости - пудру.
В течение дня можно обновлять матирующую пудру или использовать матирующие салфетки, если кожа жирная.
Перед маскировкой обязательно увлажните кожу эмолентом. На зоны с шелушением можно нанести масло.
Используйте кремовый консилер на пораженные участки, сверху нанесите увлажняющий тональный крем. В течение дня можно использовать увлажняющий спрей.
Каждый вечер следует тщательно очищать кожу. Поскольку косметика довольно плотная, сначала используйте жирное средство (гидрофильное масло, очищающий крем или бальзам), а затем обычный гель для умывания.
После очищения обязательно нанесите увлажняющий крем в соответствии с типом кожи на все эти зоны.
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