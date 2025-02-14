Дерматолог назвала средства, которыми можно безопасно маскировать акне и псориаз

Что такое дерматологический камуфляж

Медицинский камуфляж особенностей кожи помогает человеку чувствовать себя увереннее.

Это маскировка недостатков кожи, ее болезней, рубцов и знаков. Это можно делать с помощью косметики или тату. Забудьте о запрете пользоваться декоративной косметикой, если кожа больна.

При правильно подобранной стратегии такие средства не навредят, а помогут чувствовать себя лучше, пока вы лечитесь.

Кому подойдет

Если есть сыпь на лице - акне, розацеа, дерматит. На теле - псориаз, экзема. Также при витилиго, гемангиомах, пигментных врожденных пятнах, родинках, рубцах, сосудистых образованиях, пигментации, мелазме, следах от ожогов и нежелательных татуировках.

Маскируют сыпь преимущественно на лице, но также можно на кистях, шее и других открытых участках кожи.

Когда маскировка противопоказана

Нельзя наносить маскирующие средства на кожу при раке кожи, инфекциях, аллергии или раздражении на компоненты косметики или при непонятной, не диагностированной сыпи.

Сначала стоит проконсультироваться с врачом и спросить, можно ли в вашем случае маскировать болезнь. Все потому, что иногда неправильно подобранные средства могут провоцировать обострение и ухудшение болезни.

Какие бывают виды камуфляжа

Самый простой метод - это просто замаскировать изменения кожи декоративной косметикой. Для этого подойдут тональный крем, консилер, средства для контуринга и корректоры цвета.

Все эти средства желательно выбирать водостойкими, устойчивыми, не комедогенными, гипоаллергенными и с SPF- защитой. Тонирующие средства бывают как для кожи лица, так и для больших зон тела.

Консилеры подходят для локальной маскировки - послеоперационных шрамов, век, пигментации, рубцов и родинок. Подобрать средства и научиться ими пользоваться поможет визажист. Может понадобиться время и практика, чтобы найти "свое" средство и технику использования.

Как маскировать розацеа

После очищения и утреннего ухода нанесите праймер или увлажняющий крем с зеленоватым оттенком, чтобы нейтрализовать покраснения. Примените зеленоватый консилер локально, растушуйте.

Затем нанесите тональное средство соответствующего оттенка кожи, слегка растушуйте и зафиксируйте пудрой. Одно из средств желательно выбирать с SPF-защитой.

Как маскировать акне

После утреннего ухода за кожей нанесите гелеобразное, безмасляное увлажняющее средство. Если акне красное и воспаленное, нейтрализуйте его зеленым корректором. Далее нанесите матовое тональное средство, при необходимости - пудру.

В течение дня можно обновлять матирующую пудру или использовать матирующие салфетки, если кожа жирная.

Как маскировать экзему, псориаз, дерматиты

Перед маскировкой обязательно увлажните кожу эмолентом. На зоны с шелушением можно нанести масло.

Используйте кремовый консилер на пораженные участки, сверху нанесите увлажняющий тональный крем. В течение дня можно использовать увлажняющий спрей.

Как правильно смывать

Каждый вечер следует тщательно очищать кожу. Поскольку косметика довольно плотная, сначала используйте жирное средство (гидрофильное масло, очищающий крем или бальзам), а затем обычный гель для умывания.

После очищения обязательно нанесите увлажняющий крем в соответствии с типом кожи на все эти зоны.