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Дерматолог назвала випадки, коли макіяж може захистити шкіру обличчя

В яких випадках корисно наносити макіяж на шкіру обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярне нанесення макіяжу на шкіру обличчя може призвести до висипання, але цього можна уникнути завдяки простій рутині перед сном. До того дерматолог назвала випадки, коли корисно наносити макіяж на шкіру обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

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