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Дерматолог назвала случаи, когда макияж может защитить кожу лица

В каких случаях полезно наносить макияж на кожу лица (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярное нанесение макияжа на кожу лица может привести к высыпанию, но этого можно избежать благодаря простой рутине перед сном. К тому же дерматолог назвала случаи, когда полезно наносить макияж на кожу лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

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