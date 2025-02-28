Дерматолог назвала три вещи, которые ни за что не стоит делать с волосами

Дерматолог и специалист по раку кожи, поделилась тремя "противоречивыми" вещами, которые она никогда бы не сделала со своими волосами. Эти ошибки с шевелюрой совершают многие люди.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram специалиста Ниры Натан.

Что не надо делать с волосами ни в коем случае?

Доктор Нира Натан, специалист из Гарвардского университета, а также хирург по раку кожи, завоевала миллионы подписчиков в социальных сетях, где она делится своей мудростью по уходу за кожей.

Недавно она обнародовала список того, чего нельзя делать для здоровья волос.

Никогда не ходите с немытыми волосами больше 3 дней

"Я бы никогда не продержалась два-три дня без мытья головы, потому что если мы проводим дни без шампуня, на нашей коже головы накапливается кожное сало, которое приводит к воспалению и вызывает выпадение волос", - сказала эксперт.

Несмотря на распространенное мнение о том, что регулярное мытье волос вредит, дерматолог развеяла этот миф в комментариях к своему посту, уточнив, что частое очищение не приводит к выпадению волос. Она провела аналогию между здоровой кожей головы и плодородной почвой, необходимой для крепкого роста волос.

"Наша кожа головы похожа на почву, а наши волосы похожи на цветы - вам нужна здоровая почва, чтобы выращивать цветы", - сказала она.

Немытые волосы в течение нескольких дней приводит к накоплению клеток кожи, жира, продукта, который раздражает и воспаляет фолликулы, что может привести к их потере.

Никогда не делайте бразильское выпрямление волос

Это популярное полуперманентное средство для выпрямления волос.

"Такой способ выпрямления содержит канцерогенные и токсичные химические вещества, которые могут вызвать постоянную травму и повреждение волосяного фолликула. Когда-то я делала такое каждые шесть месяцев, и я убеждена, что мои густые волосы стали тонкими", - отметила специалист.

В Belgravia Centre, всемирно признанной клинике для лечения волос, заявили, что чрезмерное воздействие агрессивных химических веществ на кожу головы может привести к химической травме, когда кожа головы и волосяные фолликулы получают серьезные повреждения от химических ожогов, что приводит к ожидаемой потере волос.

Никогда не делайте тугие прически

Постоянное ношение очень тугой прически может привести к ломкости или даже потере волос.

Эту мысль повторяет Hair Made Easi, который предупреждает, что гладкие хвостики, косы и пучки могут привести к ломкости волос из-за постоянного натяжения стержня волос.

Это, в свою очередь, может привести к секущимся кончикам, общему повреждению волос и, наконец, заметному истончению и ослаблению прядей.

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