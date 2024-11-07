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Дерматолог назвала лайфхак з мережі, який не позбавляє від прищів на обличчі

Чи допомагає зубна паста лікувати висипи на обличчі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за шкірою є важливим аспектом у боротьби з висипами. Лікар назвала спосіб з мережі, який не бореться з прищами, а лише шкодить шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дерматолога Софі Шоттер.

Як не можна лікувати прищі

Краще використовувати простий засіб для очищення шкіри, який містить кілька м’яких відлущувальних PHA-кислот і легкий зволожуючий засіб, як-от гіалуронова кислота.

В кінці варто нанести сонцезахисний крем із широким спектром покриття UVA та SPF не менше 50.

Проте зовнішні чинники - це лише видима частина причин появи сипу. У більшості випадків акне провокується внутрішніми факторами та супутніми захворюваннями. Розвитку сприяють:

  • зміни гормонального фону у підлітковому віці, в період вагітності, під час зміни фаз менструального циклу або при захворюваннях яєчників і щитовидної залози
  • незбалансоване харчування, зайва вага та захворювання шлунково-кишкового тракту
  • стрес та шкідливі звички, особливо куріння
  • прийом деяких лікарських засобів 
  • цукровий діабет
  • генетична схильність при наявності акне у батьків

Деякі дослідження пов'язують конкретні продукти харчування з появами прищів. Наприклад, знежирене молоко, сироватковий протеїн і дієти з високим вмістом цукру можуть сприяти виникненню прищів. 

Збалансоване, поживне харчування з великою кількістю свіжих фруктів та овочів, особливо багатих на вітамін С та бета-каротин, допомагає зменшити вугрове запалення. 

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прищіДогляд за шкіроюЗдоров'я