Дерматолог назвала лайфхак з мережі, який не позбавляє від прищів на обличчі

Догляд за шкірою є важливим аспектом у боротьби з висипами. Лікар назвала спосіб з мережі, який не бореться з прищами, а лише шкодить шкірі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дерматолога Софі Шоттер.
Краще використовувати простий засіб для очищення шкіри, який містить кілька м’яких відлущувальних PHA-кислот і легкий зволожуючий засіб, як-от гіалуронова кислота.
В кінці варто нанести сонцезахисний крем із широким спектром покриття UVA та SPF не менше 50.
Проте зовнішні чинники - це лише видима частина причин появи сипу. У більшості випадків акне провокується внутрішніми факторами та супутніми захворюваннями. Розвитку сприяють:
Деякі дослідження пов'язують конкретні продукти харчування з появами прищів. Наприклад, знежирене молоко, сироватковий протеїн і дієти з високим вмістом цукру можуть сприяти виникненню прищів.
Збалансоване, поживне харчування з великою кількістю свіжих фруктів та овочів, особливо багатих на вітамін С та бета-каротин, допомагає зменшити вугрове запалення.
Раніше ми повідомляли, чим категорично не можна змивати макіяж.
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