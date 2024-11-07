Дерматолог назвала лайфхак з мережі, який не позбавляє від прищів на обличчі

Як не можна лікувати прищі

Краще використовувати простий засіб для очищення шкіри, який містить кілька м’яких відлущувальних PHA-кислот і легкий зволожуючий засіб, як-от гіалуронова кислота.

В кінці варто нанести сонцезахисний крем із широким спектром покриття UVA та SPF не менше 50.

Проте зовнішні чинники - це лише видима частина причин появи сипу. У більшості випадків акне провокується внутрішніми факторами та супутніми захворюваннями. Розвитку сприяють:

зміни гормонального фону у підлітковому віці, в період вагітності, під час зміни фаз менструального циклу або при захворюваннях яєчників і щитовидної залози

незбалансоване харчування, зайва вага та захворювання шлунково-кишкового тракту

стрес та шкідливі звички, особливо куріння

прийом деяких лікарських засобів

цукровий діабет

генетична схильність при наявності акне у батьків

Деякі дослідження пов'язують конкретні продукти харчування з появами прищів. Наприклад, знежирене молоко, сироватковий протеїн і дієти з високим вмістом цукру можуть сприяти виникненню прищів.

Збалансоване, поживне харчування з великою кількістю свіжих фруктів та овочів, особливо багатих на вітамін С та бета-каротин, допомагає зменшити вугрове запалення.