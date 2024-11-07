Дерматолог назвала лайфхак из сети, который не избавляет от прыщей на лице

Уход за кожей является важным аспектом в борьбе с сыпью. Врач назвала способ из сети, который не борется с прыщами, а лишь вредит коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу дерматолога Софи Шоттер.
Лучше использовать простое средство для очищения кожи, содержащее несколько мягких отшелушивающих PHA-кислот и легкое увлажняющее средство, таких как гиалуроновая кислота.
В конце следует нанести солнцезащитный крем с широким спектром покрытия UVA и SPF не менее 50.
Однако внешние факторы - это лишь видимая часть причин появления сыпи. В большинстве случаев акне провоцируется внутренними факторами и сопутствующими заболеваниями. Развитию способствуют:
Некоторые исследования связывают конкретные продукты питания с появлением прыщей. К примеру, обезжиренное молоко, сывороточный протеин и диеты с высоким содержанием сахара могут способствовать возникновению прыщей.
Сбалансированное, питательное питание с большим количеством свежих фруктов и овощей, особенно богатых витамином С и бета-каротин, помогает уменьшить угревой воспаление.
Раньше мы сообщали, чем категорически нельзя смывать макияж.
Также читайте о главной ошибке, которую все совершают при нанесении крема на лицо.