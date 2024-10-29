Предупреждение для украинок: топ-5 косметических процедур, которых следует избегать

В Украине часто предлагают косметические процедуры, которые обещают подарить чуть ли не вечную молодость, но на самом деле могут так сильно навредить коже, что последствия похода в салон будет очень трудно исправить. И есть как минимум пять популярных процедур красоты, от которых следует отказаться.

Топ-5 опасных косметических процедур в Украине

Ботулинотерапия

Врач объяснила, что токсин ботулизма, оказывает сильное влияние на нервную систему.

Он стал популярным благодаря своему яркому антивозрастному эффекту. После такого "укола красоты" исчезают и мелкие мимические, и глубокие морщинки, кожа подтягивается и становится более упругой.

Однако ботокс - один из видов опасной косметологии, предупреждает врач.

"Ботокс колется в самые опасные зоны лица в косметологии и действует на нервные окончания мышц, благодаря чему те теряют способность сокращаться и расслабляться. Как следствие - гладкое и молодое лицо, но совершенно неподвижное лицо-маска. К тому же повторять уколы ботокса нужно не реже 2 раз в год. Максимальный срок действия препарата - 6 месяцев, после чего на обработанных им участках возобновляется нервная деятельность и морщины быстро возвращаются", - рассказала нам Ольга.

Почему опасен ботокс (фото: freepik.com)

Ботокс опасен своими побочными эффектами:

накопление яда. Чтобы ботулизм привел к смерти, достаточно всего 0,1 мкг токсина. В ботоксе его концентрация значительно ниже летальной, но она может накапливаться в организме. Чем чаще прибегать к "уколам красоты", тем выше риск стать жертвой отравления токсином;

Спазм мышц, часть которых буквально парализована действием ботулотоксина, - не самое эстетическое зрелище. Но ситуация имеет более неприятные последствия. Мышцы, избежавшие действия препарата, должны компенсировать работу своих обездвиженных "товарищей". Они напрягаются сильнее, что в результате приводит к заметной асимметрии между разными зонами лица;

быстрое старение - на первый взгляд, звучит парадоксально, ведь ботокс используют как раз для омоложения. Однако из-за постоянной обездвиженности в мышцах нарушается кровообращение, они плохо снабжаются кислородом, становятся дряблыми и безжизненными.

Гиалуроновая кислота

Эксперт рассказала, что эту кислоту широко используют для борьбы с глубокими морщинами и складками, а также для коррекции овала лица.

Она применяется в виде геля, именно его закачивают в губы и скулы для придания им объема и выразительности. Гиалуроновая кислота отлично связывает воду, благодаря чему делает кожу упругой и хорошо увлажняет ее.

К тому же она не отторгается организмом, поэтому на нее никогда не бывает аллергии, даже невзирая на то, что она колется в опасные зоны в косметологии.

"Однако и это чудо-средство - один из видов опасной косметологии. Она может привести к осложнениям и неприятным последствиям: например, частичной или полной потере чувствительности, некрозу тканей, фиброзу кожи. Если гель накопит очень много воды, он может сместиться под воздействием силы тяготения, что приведет к сильной асимметрии лица", - рассказала дерматолог.

Гилауроновая кислота может приводить к асимметрии лица (фото: freepik.com)

Термолифтинг

В погоне за красотой и молодостью некоторые женщины готовы к опасной косметологии. К примеру, на процедуру термолифтинга, отмечает врач.

Эта процедура используется при первых признаках старения кожи. Она основана на воздействии радиочастотного излучения на подкожный слой. При высоких температурах в тканях происходит денатурация коллагеновых волокон, отвечающих за упругость кожи.

В ответ на потерю белка организм начинает активно его производить, что приводит к быстрому омоложению.

Тарнавская рассказала о последствиях, которые могут произойти после проведения такой процедуры.

Необходимо, чтобы термолифтинг проводил специалист высокой квалификации, в противном случае возможны серьезные ожоги;

организм может ответить на процедуру слишком интенсивной выработкой коллагена, что чревато фиброзом (рубцеванием) кожи;

Неизвестно, как глубоко проникает излучение, - оно может затронуть не лишь подкожные ткани, но и мозг, и предвидеть последствия этого процесса нереально.

Установка нитей

Чтобы сделать хорошие скулы и скорректировать овал лица, косметологи предлагают вводить под кожу тонкие нити в самые опасные зоны лица в косметологии.

Обещают, что в местах их введения ткани начинают активно производить коллаген, что позволяет быстро подтянуть контуры и устранить провисание кожи.

Тарнавская рассказывает, что установка нитей опасна сразу по нескольким причинам:

Большой риск появления рубцовой ткани и утолщений кожи;

ткани теряют эластичность и быстро грубеют;

в подкожном слое нарушаются обменные процессы, что приводит к образованию отеков.

Установка нитей в кожу лица может быть опасной (Скриншот)

Биополимерные гели

Эта косметическая процедура была распространена раньше. Она использовалась для осуществления контурной пластики лица. Сейчас она неактуальна, ведь биополимерные гели полностью состоят из нерассасывающегося синтетического геля. Есть большой риск фиброзообразования, миграции и деформации, уточнила Ольга.

"Сегодня практически все врачи устанавливают филеры на основе гиалуроновой кислоты с рассасывающимся составом. Они в среднем устанавливаются на год, а в случае осложнений и нежелательных эффектов от процедуры к этому гелю есть антидот, что очень важно", - резюмировала эксперт.