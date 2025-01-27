Дерматолог назвала 5 помилок, які призводять до надмірного випадання вій

Випадання вій є абсолютно нормальним, але надмірна втрата може бути спричинена різними факторами. Дерматолог назвала помилки, які сильно шкодять віям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Яка кількість випадання вій є нормальним

Цілком нормально втрачати кілька вій щодня. Так само, як і волосся на шкірі голови, вії розвиваються за природним циклом, який включає випадання.

Дерматолог Мона Фоад розповіла, що у середньому нормально втрачати від одного до п’яти вій на день. Це частина природного процесу, який дозволяє рости новим віям.

Якщо ви помічаєте, що ви втрачаєте більше вій, ніж зазвичай, то варто знайти причину такого явища.

Тривожні ознаки включають поява більше ніж п'ять вій на наволочці або під час щоденного миття обличчя.

Поширені причини випадання вій

Агресивне зняття макіяжу

Багато людей агресивно труть область навколо очей, коли змивають макіяж наприкінці дня. Це може травмувати фолікули вій і спричинити їх передчасну втрату.

Замість цього використовуйте ніжний засіб для зняття макіяжу з очей на масляній або міцелярній основі. Робіть м’які погладжування вниз ватним диском, щоб не зашкодити віям.

Погана гігієна

Іншою поширеною причиною випадання вій є блефарит, тобто запалення повік. Є багато різних причин, у тому числі погана гігієна і закупорка сальних залоз.

Блефарит зазвичай супроводжується набряком та почервонінням. М’яке очищення та відмова від агресивних засобів допомагають.

Нарощування вій

Накладні та нарощені вії також можуть спричинити надмірну втрату вій, особливо у випадках, коли використовуються агресивні клеї.

Якщо ви використовуєте нарощені вії, важливо робити перерви, щоб дати природним віям час відновитися.

Гормональні збої

Гормональні зміни, такі як ті, що відбуваються під час вагітності, менопаузи або дисбалансу щитовидної залози, можуть порушити природний цикл росту вій.

Ці коливання потенційно можуть призвести до того, що волосяні фолікули передчасно перейдуть у фазу спокою, уповільнюючи відростання або прискорюючи випадання вій.

Дефіцит харчування

Дієта може суттєво вплинути на здоров’я вій, оскільки дефіцит поживних речовин може послабити волосяні фолікули та призвести до втрати вій. Нестача основних поживних речовин, таких як біотин, залізо, цинк, омега-3 жирні кислоти та вітаміни (наприклад, A, C, D та E), може порушити цикл росту волосся та погіршити відростання вій.