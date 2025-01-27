Дерматолог назвала 5 ошибок, которые приводят к чрезмерному выпадению ресниц

Выпадение ресниц является абсолютно нормальным, но чрезмерная потеря может быть вызвана различными факторами. Дерматолог назвала ошибки, которые сильно вредят ресницам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Какое количество выпадения ресниц является нормальным

Вполне нормально терять несколько ресниц ежедневно. Так же, как и волосы на коже головы, ресницы развиваются по естественному циклу, который включает выпадение.

Дерматолог Мона Фоад рассказала, что в среднем нормально терять от одной до пяти ресниц в день. Это часть естественного процесса, который позволяет расти новым ресницам.

Если вы замечаете, что вы теряете больше ресниц, чем обычно, то стоит найти причину такого явления.

Тревожные признаки включают появление более пяти ресниц на наволочке или во время ежедневного мытья лица.

Распространенные причины выпадения ресниц

Агрессивное снятие макияжа

Многие люди агрессивно трут область вокруг глаз, когда смывают макияж в конце дня. Это может травмировать фолликулы ресниц и вызвать их преждевременную потерю.

Вместо этого используйте нежное средство для снятия макияжа с глаз на масляной или мицеллярной основе. Делайте мягкие поглаживания вниз ватным диском, чтобы не повредить ресницы.

Плохая гигиена

Другой распространенной причиной выпадения ресниц является блефарит, то есть воспаление век. Есть много разных причин, в том числе плохая гигиена и закупорка сальных желез.

Блефарит обычно сопровождается отеком и покраснением. Мягкое очищение и отказ от агрессивных средств помогают.

Наращивание ресниц

Накладные и наращенные ресницы также могут вызвать чрезмерную потерю ресниц, особенно в случаях, когда используются агрессивные клеи.

Если вы используете наращенные ресницы, важно делать перерывы, чтобы дать естественным ресницам время восстановиться.

Гормональные сбои

Гормональные изменения, такие как те, что происходят во время беременности, менопаузы или дисбаланса щитовидной железы, могут нарушить естественный цикл роста ресниц.

Эти колебания потенциально могут привести к тому, что волосяные фолликулы преждевременно перейдут в фазу покоя, замедляя отрастание или ускоряя выпадение ресниц.

Дефицит питания

Диета может существенно повлиять на здоровье ресниц, поскольку дефицит питательных веществ может ослабить волосяные фолликулы и привести к потере ресниц. Недостаток основных питательных веществ, таких как биотин, железо, цинк, омега-3 жирные кислоты и витамины (например, A, C, D и E), может нарушить цикл роста волос и ухудшить отрастание ресниц.