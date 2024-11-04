4 поширені причини появи прищів на обличчі у дорослих та як їх уникнути

и можете помітити збільшення виділення жиру на шкірі і пори можуть виглядати більшими. Це може призвести до закупорки пір і збільшення кількості прищів.

Підвищення рівня прогестерону викликає деякий набряк шкіри, а отже, пори закриваються. Стягуючий ефект у поєднанні з додатковим вмістом шкірного сала, що виробляється тестостероном, рівень якого відносно вищий, може спричинити потрапляння мертвих клітин шкіри у волосяні фолікули.

Використовуйте лагідні очищувальні засоби, які підходять для типу шкіри. Не застосовуйте агресивні мила, оскільки вони можуть сприяти пересушуванню та подразненню шкіри.

Мийте обличчя не менше двох разів на день - вранці та перед сном. Це допомагає видаляти забруднення та надлишок себуму, а також зменшує ризик утворення прищів.

Уникайте гарячої води, оскільки вона може пересушити шкіру. Використовуйте теплу воду для умивання обличчя.

До того ж не можна часто торкатися руками обличчя, оскільки це може передавати бактерії та забруднення на шкіру.

Харчування грає ключову роль у здоров'ї шкіри, і правильний харчовий раціон може бути важливим елементом в профілактиці виникнення прищів та акне.