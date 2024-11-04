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4 распространенные причины появления прыщей на лице у взрослых и как их избежать

Почему у взрослых часто возникают сыпи на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Прыщи на лице могут появляться не только в подростковом возрасте, но часто во взрослом. Дерматолог рассказала об основных причинах появления сыпи на коже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

можете заметить увеличение выделения жира на коже и поры могут выглядеть большими. Это может привести к закупорке и увеличению количества прыщей.

Повышение уровня прогестерона вызывает некоторый отек кожи, следовательно, поры закрываются. Стягивающий эффект в сочетании с дополнительным содержанием кожного сала, вырабатываемого тестостероном, уровень которого относительно выше, может вызвать попадание мертвых клеток кожи в волосяные фолликулы.

Используйте мягкие очищающие средства, подходящие для типа кожи. Не применяйте агрессивные мыла, поскольку они могут способствовать пересушиванию и раздражению кожи.

Мойте лицо не менее двух раз в день - утром и перед сном. Это помогает удалить загрязнение и избыток себума, а также уменьшает риск образования прыщей.

Избегайте горячей воды, потому что она может пересушить кожу. Используйте теплую воду для умывания лица.

К тому же нельзя часто прикасаться руками лица, поскольку это может передавать бактерии и загрязнения на кожу.

Питание играет ключевую роль в здоровье кожи, и правильный пищевой рацион может являться важным элементом в профилактике возникновения прыщей и акне.

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