4 распространенные причины появления прыщей на лице у взрослых и как их избежать

Прыщи на лице могут появляться не только в подростковом возрасте, но часто во взрослом. Дерматолог рассказала об основных причинах появления сыпи на коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
можете заметить увеличение выделения жира на коже и поры могут выглядеть большими. Это может привести к закупорке и увеличению количества прыщей.
Повышение уровня прогестерона вызывает некоторый отек кожи, следовательно, поры закрываются. Стягивающий эффект в сочетании с дополнительным содержанием кожного сала, вырабатываемого тестостероном, уровень которого относительно выше, может вызвать попадание мертвых клеток кожи в волосяные фолликулы.
Используйте мягкие очищающие средства, подходящие для типа кожи. Не применяйте агрессивные мыла, поскольку они могут способствовать пересушиванию и раздражению кожи.
Мойте лицо не менее двух раз в день - утром и перед сном. Это помогает удалить загрязнение и избыток себума, а также уменьшает риск образования прыщей.
Избегайте горячей воды, потому что она может пересушить кожу. Используйте теплую воду для умывания лица.
К тому же нельзя часто прикасаться руками лица, поскольку это может передавать бактерии и загрязнения на кожу.
Питание играет ключевую роль в здоровье кожи, и правильный пищевой рацион может являться важным элементом в профилактике возникновения прыщей и акне.
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