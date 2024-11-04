4 поширені причини появи прищів на обличчі у дорослих та як їх уникнути

Прищі на обличчі можуть з'являтись не лише у підлітковому віці, а й часто у дорослому. Дерматолог розповіла про основні причини появи висипів на шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Гормональні проблеми

Дерматолог Мері Шеу розповіла, що прищі можуть бути спровоковані гормональними змінами, особливо у жінок.

З віком рівень гормонів змінюється, тому в и можете помітити збільшення виділення жиру на шкірі і пори можуть виглядати більшими. Це може призвести до закупорки пір і збільшення кількості прищів.

Підвищення рівня прогестерону викликає деякий набряк шкіри, а отже, пори закриваються. Стягуючий ефект у поєднанні з додатковим вмістом шкірного сала, що виробляється тестостероном, рівень якого відносно вищий, може спричинити потрапляння мертвих клітин шкіри у волосяні фолікули.

Стрес

Стрес також є основною причиною появи прищів у дорослих. На додаток до всіх інших проблем, стрес може погіршити будь-який стан шкіри.

Прийняття здорових звичок боротьби зі стресом може допомогти покращити стан.

Дієта з низьким вмістом глікемії

Дотримання дієти з низьким глікемічним індексом може допомогти запобігти акне.

Таке харчування включає більшість свіжих овочів, деякі свіжі фрукти, квасолю та овес. Саме такі продукти усувають стрибки рівня цукру в крові.

Коли рівень цукру в крові підвищується, це викликає запалення у всьому тілі. Це також змушує ваше тіло виробляти більше шкірного сала, що призводить до появи прищів.

Вуглеводи, цукор і молоко

Їжа, багата рафінованими вуглеводами, наприклад, хліб, макарони з білого борошна, більшість крекерів, чіпсів та солодкі напої збільшують ризик виникнення висипів.

Лікар Ліндсі Хантер-Еллул зазначила, що у людей, які споживають більше молока, як правило, частіше виникають прищі.

Як зменшити ризик

Використовуйте лагідні очищувальні засоби, які підходять для типу шкіри. Не застосовуйте агресивні мила, оскільки вони можуть сприяти пересушуванню та подразненню шкіри.

Мийте обличчя не менше двох разів на день - вранці та перед сном. Це допомагає видаляти забруднення та надлишок себуму, а також зменшує ризик утворення прищів.

Уникайте гарячої води, оскільки вона може пересушити шкіру. Використовуйте теплу воду для умивання обличчя.

До того ж не можна часто торкатися руками обличчя, оскільки це може передавати бактерії та забруднення на шкіру.

Харчування грає ключову роль у здоров'ї шкіри, і правильний харчовий раціон може бути важливим елементом в профілактиці виникнення прищів та акне.