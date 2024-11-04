4 распространенные причины появления прыщей на лице у взрослых и как их избежать

Прыщи на лице могут появляться не только в подростковом возрасте, но часто во взрослом. Дерматолог рассказала об основных причинах появления сыпи на коже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Гормональные проблемы

Дерматолог Мэри Шеу рассказала, что прыщи могут быть спровоцированы гормональными изменениями, особенно у женщин.

С возрастом уровень гормонов меняется, поэтому вы можете заметить увеличение выделения жира на коже и поры могут выглядеть большими. Это может привести к закупорке и увеличению количества прыщей.

Повышение уровня прогестерона вызывает некоторый отек кожи, следовательно, поры закрываются. Стягивающий эффект в сочетании с дополнительным содержанием кожного сала, вырабатываемого тестостероном, уровень которого относительно выше, может вызвать попадание мертвых клеток кожи в волосяные фолликулы.

Стресс

Стресс также является основной причиной возникновения прыщей у взрослых. В дополнение ко всем другим проблемам, стресс может усугубить любое состояние кожи.

Принятие здоровых привычек борьбы со стрессом может помочь улучшить состояние.

Диета с низким содержанием гликемии

Соблюдение диеты с низким гликемическим индексом может помочь предотвратить акне.

Такое питание включает в себя большинство свежих овощей, некоторые свежие фрукты, фасоль и овес. Именно такие продукты устраняют скачки уровня сахара в крови.

Когда уровень сахара в крови увеличивается, это вызывает воспаление во всем теле. Это также заставляет ваше тело производить больше кожного сала, что приводит к появлению прыщей.

Углеводы, сахар и молоко

Пища, богатая рафинированными углеводами, например хлеб, макароны из белой муки, большинство крекеров, чипсов и сладкие напитки увеличивают риск возникновения сыпи.

Врач Линдси Хантер-Эллул отметила, что у людей, потребляющих больше молока, как правило, чаще возникают прыщи.

Как уменьшить риск

Используйте мягкие очищающие средства, подходящие для типа кожи. Не применяйте агрессивные мыла, поскольку они могут способствовать пересушиванию и раздражению кожи.

Мойте лицо не менее двух раз в день - утром и перед сном. Это помогает удалить загрязнение и избыток себума, а также уменьшает риск образования прыщей.

Избегайте горячей воды, потому что она может пересушить кожу. Используйте теплую воду для умывания лица.

К тому же нельзя часто прикасаться руками лица, поскольку это может передавать бактерии и загрязнения на кожу.

Питание играет ключевую роль в здоровье кожи, и правильный пищевой рацион может являться важным элементом в профилактике возникновения прыщей и акне.