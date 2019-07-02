Деревья вырывало с корнями: по Западной Украине прошел ураган

Ураган буквально за несколько минут наделал беды в нескольких районах Черновицкой и Ровенской областях. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, в Хотинском районе местные жители остались без электроэнергии и на несколько поселков обрушился град, ливень и жуткий ветер.

Ураган повалил деревья (YouTube/Чернівецький Промінь)

В поселке Данкивцы и Недобоивцы шквальный ветер повалил деревья и оборвал электропровода. В поселке Глибоци прошел жуткий ливень с сильным ветром.

Ураган повалил деревья (YouTube/Чернівецький Промінь)

Как рассказали местные жители, ветер был такой силы, что не просто обрывал с легкостью электропровода, но и вырывал деревья из земли вместе с корнями и срывал крыши с домов.

Жуткий ураган вырывал деревья с корнями (фото: Татьяна Черней/Чернівецький Промінь)

Крупный град в сочетании с сильным ветром побил урожай и нанес урон многим домам местных жителей.

Крупный град на Буковине (YouTube/Чернівецький Промінь)

А под Ровно прошла жуткая песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания местной школы. Жители Полесья шокированы таким явлением. Областью пронесся не обычный ураган с ливнем, а настоящая песчаная буря.

Жуткий ураган пронесся и в других областях Украины. В Чернигове ветер вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили. Большая часть города осталась без электроснабжения.

Кроме того, мы писали о том, что стихия наделала беды на Закарпатье. Там прошел огромный град и сильный ливень.