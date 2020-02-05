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Деревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопада

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 22:51
Деревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопада
Снегопад в Полтаве обрушил деревья (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Полтавы столкнулись с серозными проблемами из-за снежной стихии

Снегопад в Полтаве наделал много беды в городе. От непогоды упало три дерева. При этом одно из деревьев завалилось на два автомобиля. Инцидент произошел на улице Сковороды. Также деревья упали на улице Гагарина и Соборности.

Стоит отметить, что в городе сильный снег не прекращался с ночи 5 февраля. На деревьях начал налипать мокрый снег, что и стало причиной инцидента. Первым не выдержало дерево на улице Гагарина.

Деревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопада

Снегопад в Полтаве обрушил деревья (фото: poltava.to)

По счастливому стечению обстоятельств дерево никого не задело на оживленной городской магистрали. При этом оно полностью перекрыло всю улицу, что стало причиной остановки транспорта.

Дерево, которое завалилось на улице Соборности, недалеко от ЦУМа, тоже ни на кого не упало. Начальник отдела оперативного реагирования управления ЖКХ горисполкома Сергей Зубань заявил, что в результате инцидента были оборваны провода внешнего освещения.

Деревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопада

Снегопад в Полтаве обрушил деревья (фото: poltava.to)

На улице Сковороды, 3 старый каштан повредил два автомобиля. При этом одному он погнул крышу, а второе авто зацепило только ветками. Это произошло около 16:00.

Деревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопадаДеревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопадаДеревья падают на авто: Полтава страдает от мощного снегопада

Снегопад в Полтаве обрушил деревья (фото: poltava.to)

Напомним, что сегодня, 5 февраля, погодные условия ухудшились во многих городах Украины, и это стало причиной многочисленных аварий на дорогах. При этом коммунальщики просто не справлялись с уборкой снега с проезжей части. К тому же гололед тоже делал свое дело.

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