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Дерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопаду

STYLERЖиття    05.02.2020 - 22:51
Дерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопаду
Снігопад у Полтаві обрушив дерева (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Полтави зіткнулися з серозними проблемами через сніжну стихію

Снігопад в Полтаві наробив багато біди в місті. Від негоди впало три дерева. При цьому одне з дерев завалилося на два автомобіля. Інцидент стався на вулиці Сковороди. Також дерева впали на вулиці Гагаріна та Соборності.

Варто зазначити, що в місті сильний сніг не припинявся з ночі 5 лютого. На деревах почав налипає мокрий сніг, що і стало причиною інциденту. Першим не витримало дерево на вулиці Гагаріна.

Дерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопаду

Снігопад в Полтаві обрушив дерева (фото: poltava.to)

За щасливим збігом обставин дерево нікого не зачепило на жвавій міській магістралі. При цьому воно повністю перекрили всю вулицю, що стало причиною зупинки транспорту.

Дерево, яке завалилося на вулиці Соборності, недалеко від ЦУМу, теж ні на кого не впало. Начальник відділу оперативного реагування управління ЖКГ міськвиконкому Сергій Зубань заявив, що в результаті інциденту були обірвані дроти зовнішнього освітлення.

Дерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопаду

Снігопад в Полтаві обрушив дерева (фото: poltava.to)

На вулиці Сковороди, 3 старий каштан пошкодив два автомобілі. При цьому одному він погнув дах, а друге авто зачепило тільки гілками. Це сталося близько 16:00.

Дерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопадуДерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопадуДерева падають на авто: Полтава страждає від потужного снігопаду

Снігопад в Полтаві обрушив дерева (фото: poltava.to)

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, погодні умови погіршилися у багатьох містах України, і це стало причиною численних аварій на дорогах. При цьому комунальники просто не впоралися з прибиранням снігу з проїжджої частини. До того ж ожеледь теж робила свою справу.

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