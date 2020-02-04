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Большая опасность: украинским водителям сделали важное предупреждение

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 21:37
Большая опасность: украинским водителям сделали важное предупреждение
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Спасатели обратились к украинским водителям с важным предупреждением

Погода в Украине значительно ухудшится. Спасатели предупредили украинских водителей о том, что лучше воздержаться от выезда на дороги с 5 по 7 февраля без крайней необходимости.

Глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что сегодня, 4 февраля, будет организована работа межведомственных штабов, которые будут мониторить чрезвычайные ситуации в стране.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 5 февраля на Закарпатье и Прикарпатье будет идти сильный мокрый снег. При этом снежный покров достигнет 10-20 см, а в горах и вовсе 35-40 см. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, в горах - 25 м/с.

Кроме того, на западе ожидается метель и гололед. А в Карпатах пройдет сильный снег.

В центральных областях 5-6 февраля также будет сильный снег с покровом 10-15 см. А в восточных областях будет сильный снег с дождем. При этом порывы ветра составят 15-20 м/с. Также местами будет гололед и налипание мокрого снега.

В Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях также будет гололед и сильный снег с покровом 30-50 см.

В южных областях будет мокрый снег, который приведет к образованию снежного покрова высотой 10-15 см. На дорогах гололедица.

В Киеве 5 февраля пройдет мокрый снег. Утром и днем порывы ветра составят 15-20 м/с. На дорогах будет гололед. Снежный покров ожидается на уровне 5-10 см.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, к концу этой недели в Украине ожидаются сильные морозы. В некоторых областях температура воздуха опустится до отметки в -14 градусов. При этом после снегопадов в страну вернется солнечная погода.

Ранее сообщалось о том, что климатологи шокировали прогнозом погоды на пять лет. По словам экспертов, аномально теплая погода наблюдается в разных странах. При этом глобальное потепление будет дальше только усиливаться.

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