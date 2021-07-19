В Киеве затопило станцию метро, улицы города заливает водой
Фото: в Киеве затопило станцию метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киев накрыл мощный ливень, город заливает водой. Одну из станций метро затопило.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Станцию метро "Берестейская" закрыли на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно.
Отметим, что в Киеве резко ухудшилась погода, прямо сейчас город заливает водой. В некоторых районах значительно усложнилось движение транспорта.
РБК-Украина писало, что сейчас улицы Киева заливает водой после адской жары. В КГГА отметили, что такая погода будет до конца дня.