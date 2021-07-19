В Киеве затопило станцию метро, улицы города заливает водой

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

Станцию метро "Берестейская" закрыли на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Отметим, что в Киеве резко ухудшилась погода, прямо сейчас город заливает водой. В некоторых районах значительно усложнилось движение транспорта.