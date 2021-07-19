Якщо дерево впало на машину: покрокова інструкція для власників автомобілів

Ураган і сильна злива в Києві пошкодила багато автомобілів . Сильний вітер валив дерева, які падали на припарковані машини. Дісталося і тим транспортним засобам, які водії змушені були кинути посеред вулиці через потоп.

Як отримати компенсацію і які дії повинні бути у водія, розповів юрист Тарас Гук на сторінці "Герой парковки" в Facebook.

1. Викликайте на місце події поліцію. Патрульні мають зафіксувати факт ДТП - для подальших дій автовласника.

2. Поки їде поліція, господар машини може самостійно зробити фото і відео місця ДТП. У кадр повинен потрапити державний номер транспортного засобу, всі пошкодження, вулиця навколо і місцевість. Зафіксуйте адресні покажчики. Нічого не чіпайте і не пересувайте до приїзду поліції, якщо це безпосередньо не загрожує вашому життю або життю когось ще.

3. Поліція повинна оформити факт ДТП з підписанням відповідного протоколу - вимагайте цього. Перевірте всі дані, які вказані в протоколі: повинно бути зазначено, що на автомобіль впало дерево та описано всі пошкодження – видимі та приховані (двигун, ходова частина, скла). Обов'язково повинні бути фото і відео докази – тільки після цього ви можете підписати протокол.

4. Визначаємо балансоутримувача земельної ділянки та дерева, яке впало на ваш автомобіль. В такій ситуації вам знадобиться допомога юристів.

5. Після того як був встановлений відповідач – проведіть експертизу щодо вартості матеріального збитку, який був отриманий в результаті падіння дерева на автомобіль.

6. Важливо! Експертизу потрібно провести після того, як буде визначено відповідальну особу, оскільки його будуть також залучати до її проведення. Це убезпечить власника машини від оскарження відповідачем рішення експертизи й заощадить час і гроші.

7. Подавайте скаргу про відшкодування завданих збитків. Якщо скарга буде не задоволена - звертайтеся до суду з позовом до відповідача про відшкодування заподіяної шкоди.

Важливий момент!

Якщо перед подією було штормове попередження - то є ризик залишитися без відшкодування збитку. Якщо попередження не було - то є шанс. Вам знадобиться довідка з Гідрометцентру про те, що в місті не попереджали про шторм.