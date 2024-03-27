Дерев'яні прибори й напої без кришок. Що змінилось у McDonald's і як на це реагують українці

Що змінилось у McDonald's

Нещодавно у McDonald's Ukraine нагадали, що одним із ключових пріоритетів компанії є турбота про довкілля.

З огляду на це було схвалене рішення щодо скорочення використання пластику й інших матеріалів на користь "більш екологічних" рішень.

Втілюючи ініціативи з відповідального використання ресурсів, у McDonald's вирішили запроваджувати зміни, які вже торкнулись декого з відвідувачів.

Пластикові столові прибори поступово замінюють на прибори з деревини.

У компанії зазначили, що в якості екологічної сировини було обрано березу, що є міцним, природним, відновним матеріалом, який не має вираженого смаку деревини (що дуже важливо для зберігання оригінального смаку їжі).

"При цьому наші постачальники застосовують стратегії відновлення та збереження лісових екосистем. Втілення цієї ініціативи дасть змогу зменшити використання пластику на 40 тонн щорічно", - уточнили в компанії.

Від пластикових приборів доведеться відвикати (ілюстрація: facebook.com/McDonaldsUA)

Заклади McDonald's в Україні частково відмовляються від використання пластикових кришок для стаканів.

Згідно з підрахунками експертів, це може зменшити використання пластику ще на 8,5 тонн на рік.

За словами представників компанії, без кришок подаються всі напої у стаканах (для споживання всередині закладу), окрім чаю та гарячих напоїв у складі Хеппі Міл.

Оскільки у деяких випадках кришки для напоїв конче необхідні, всі кур'єрські замовлення та замовлення "на виніс" подаватимуться у закритих стаканах, як і раніше.

Крім того, за особливої потреби клієнти завжди можуть попросити кришку у працівників закладу.

Напої без кришок суттєво зменшать використання пластику(ілюстрація: facebook.com/McDonaldsUA)

McDonald's Ukraine планує позбутися й паперових вкладишів для таць.

Це дасть змогу зберегти близько 100 тонн паперу на рік.

У компанії уточнили, що після реалізації пілотного проекту у ресторанах McDonald's у місті Вінниця його масштабують на всю країну.

З огляду на стабільну епідеміологічну ситуацію, у ресторанах McDonald's відмовляються від використання гумових рукавичок у виробничій зоні (що було запроваджено на вимогу уряду під час пандемії COVID-19).

"Наразі, коли карантинні вимоги скасовано, компанія може зменшити використання гуми в середньому на 70 тонн щорічно", - зауважили експерти.

Крім того, McDonald's продовжує сортувати відходи й популяризувати цю культуру серед українців.

"На сортувальних станціях відходи розділяються на папір, пластик, стаканчики, рідину та інше, далі вони йдуть на переробку, адже багато матеріалів можна використовувати повторно", - розповіли у компанії.

Наприклад із відсортованого у ресторанах картону, поліетиленових та алюмінієвих елементів упаковки виготовляються пакети McDonald's для замовлень "на виніс" та доставки.

З олії виготовляють біопаливо та мастильні матеріали для хімічної промисловості, з пластикових відходів - пакети для сміття.

Ініціативи McDonald's - про відповідальне використання ресурсів і зменшення відходів (ілюстрація: facebook.com/McDonaldsUA)

Згідно з інформацією McDonald's Ukraine, до кінця 2025 року компанія має зобов'язання повністю перейти на використання всіх пакувальних матеріалів з поновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно.

Так компанія впроваджує позитивні екологічні зміни та об'єднує людей навколо ідеї кращого майбутнього для планети та країни.

Реакція українців на запроваджені у McDonald's зміни

Під так званим "зеленим дописом" компанії у Facebook щодо запроваджених у ресторанах McDonald's змін, зібралась чимала кількість коментарів та відгуків.

Допис McDonald's щодо поточних змін (скріншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Більшість українців підтримують подібні ініціативи й наголошують на тому, що відмова від "зайвого" пластику - правильний крок.

Водночас дехто з відвідувачів цієї мережі закладів швидкого харчування поставився до змін радше негативно:

"Ви порахували, скільки зменшиться пластику, а скільки вирубається дерев на цей непотріб? Дерев'яні ложки - це жах. Завжди страшно лишити скабки в губах. Ви пишете про екологію, а я завжди читаю про економію. А все починалось із цукру, який, звичайно ж, виключно через турботу до відвідувача перестали давати до напоїв за замовчуванням"

"На жаль, смак дерева йде у подарунок"

"А скільки дерев вирубали для ваших деревʼяних ложечок?"

"У вас були дуже класні по дизайну виделки та ложки"

"Екологія починається з тваринного фермерства!"

"Як це вплине на ціну? Дерев'яні дорожче. А звідки вони беруться, ці ложки? З дерев? Таким чином, якщо буде більше використання дерев'яних предметів в якості одноразових, як це вплине в подальшому на самі дерева? Будете агітувати відмовитись від цього?"

"Дуже сподіваюся МакФлурі не буде йти зі смаком дерева через ложку. Але це кінець епохи, дуже прикро звичайно"

"А їжу на паперову теж замінити? Пластик дуже легко можна переплавити та повторно використати, взагалі не бачу проблем... Краще б будували переробні заводи, ніж таку фігню придумувати, як бумажні ложки"

"Це ж скільки дерев треба вирубати... Ґрета Тунберг протестує..."

"Дякую за турботу. Але… Їсти морозиво перші пару ложок, таке собі задоволення. Смак дерева. І каву по дорозі, в автівці, пити не зручно!"

"Пластик почали використовувати, щоб зберегти дерева. А тепер ми, зробивши повний оберт, починаємо вирізати дерева, щоб було менше пластику. ПС. Суцільний піар і ніякої користі"

Крім того, низка користувачів пропонують компанії запровадити й інші зміни:

запровадити використання "постійної", багаторазової тари

дозволяти купувати напої "у свою тару" без використання зайвих стаканів

почати продавати бургери для веганів

Насамкінець серед коментарів зустрілась також пропозиція змінити пластикові трубочки на паперові, проте більшість користувачів налаштовані радше негативно щодо подібного ймовірного нововведення.