Дерев'яні прибори й напої без кришок. Що змінилось у McDonald's і як на це реагують українці

Нещодавно у McDonald's Ukraine повідомили про запровадження низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів. Водночас не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме змінюється у McDonald's Ukraine і як до цього ставляться наші співгромадяни.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційна сторінка McDonald's у Facebook, European Business Association.
Нещодавно у McDonald's Ukraine нагадали, що одним із ключових пріоритетів компанії є турбота про довкілля.
З огляду на це було схвалене рішення щодо скорочення використання пластику й інших матеріалів на користь "більш екологічних" рішень.
Втілюючи ініціативи з відповідального використання ресурсів, у McDonald's вирішили запроваджувати зміни, які вже торкнулись декого з відвідувачів.
Пластикові столові прибори поступово замінюють на прибори з деревини.
У компанії зазначили, що в якості екологічної сировини було обрано березу, що є міцним, природним, відновним матеріалом, який не має вираженого смаку деревини (що дуже важливо для зберігання оригінального смаку їжі).
"При цьому наші постачальники застосовують стратегії відновлення та збереження лісових екосистем. Втілення цієї ініціативи дасть змогу зменшити використання пластику на 40 тонн щорічно", - уточнили в компанії.
Від пластикових приборів доведеться відвикати (ілюстрація: facebook.com/McDonaldsUA)
Заклади McDonald's в Україні частково відмовляються від використання пластикових кришок для стаканів.
Згідно з підрахунками експертів, це може зменшити використання пластику ще на 8,5 тонн на рік.
За словами представників компанії, без кришок подаються всі напої у стаканах (для споживання всередині закладу), окрім чаю та гарячих напоїв у складі Хеппі Міл.
Оскільки у деяких випадках кришки для напоїв конче необхідні, всі кур'єрські замовлення та замовлення "на виніс" подаватимуться у закритих стаканах, як і раніше.
Крім того, за особливої потреби клієнти завжди можуть попросити кришку у працівників закладу.
Напої без кришок суттєво зменшать використання пластику(ілюстрація: facebook.com/McDonaldsUA)
McDonald's Ukraine планує позбутися й паперових вкладишів для таць.
Це дасть змогу зберегти близько 100 тонн паперу на рік.
У компанії уточнили, що після реалізації пілотного проекту у ресторанах McDonald's у місті Вінниця його масштабують на всю країну.
З огляду на стабільну епідеміологічну ситуацію, у ресторанах McDonald's відмовляються від використання гумових рукавичок у виробничій зоні (що було запроваджено на вимогу уряду під час пандемії COVID-19).
"Наразі, коли карантинні вимоги скасовано, компанія може зменшити використання гуми в середньому на 70 тонн щорічно", - зауважили експерти.
Крім того, McDonald's продовжує сортувати відходи й популяризувати цю культуру серед українців.
"На сортувальних станціях відходи розділяються на папір, пластик, стаканчики, рідину та інше, далі вони йдуть на переробку, адже багато матеріалів можна використовувати повторно", - розповіли у компанії.
Наприклад із відсортованого у ресторанах картону, поліетиленових та алюмінієвих елементів упаковки виготовляються пакети McDonald's для замовлень "на виніс" та доставки.
З олії виготовляють біопаливо та мастильні матеріали для хімічної промисловості, з пластикових відходів - пакети для сміття.
Ініціативи McDonald's - про відповідальне використання ресурсів і зменшення відходів (ілюстрація: facebook.com/McDonaldsUA)
Згідно з інформацією McDonald's Ukraine, до кінця 2025 року компанія має зобов'язання повністю перейти на використання всіх пакувальних матеріалів з поновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно.
Так компанія впроваджує позитивні екологічні зміни та об'єднує людей навколо ідеї кращого майбутнього для планети та країни.
Під так званим "зеленим дописом" компанії у Facebook щодо запроваджених у ресторанах McDonald's змін, зібралась чимала кількість коментарів та відгуків.
Допис McDonald's щодо поточних змін (скріншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Більшість українців підтримують подібні ініціативи й наголошують на тому, що відмова від "зайвого" пластику - правильний крок.
Водночас дехто з відвідувачів цієї мережі закладів швидкого харчування поставився до змін радше негативно:
Крім того, низка користувачів пропонують компанії запровадити й інші зміни:
Насамкінець серед коментарів зустрілась також пропозиція змінити пластикові трубочки на паперові, проте більшість користувачів налаштовані радше негативно щодо подібного ймовірного нововведення.
Нагадаємо, раніше McDonald's випустив серіал про роботу у своїх закладах.
Крім того, ми розповідали, як McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера.