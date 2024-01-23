"Все змінюється": McDonald’s випустив серіал про роботу у своїх закладах

McDonald’s - є однією з найбільших мереж швидкого харчування в усьому світі, а також компанія, яка дає можливості молодим співробітникам. Крізь десятиріччя свого існування, компанія зняла серіал про свою роботу.

Сюжет серіалу про McDonald’s

Головну роль виконує молода дівчина, яка щойно влаштувалась на роботу й намагається встигати поєднувати роботу, сімейне життя, дозвілля та мрії про щасливе майбутнє.

Зустріч з менеджером, який має за плечима довгу кар’єру, уявлення юної дівчини про майбутнє змінюється кардинально. Джонатан завжди був впевнений у тому, що йому слід робити, поки Фрея не перевернула його світ. Водночас Фрея повинна змиритися зі своїми почуттями та своєю першою роботою, яка виявляється складнішою, ніж вона спочатку думала.

Загалом цей серіал розповідає про те, як отримати першу роботу та як вона змінює вас, ваші ілюзії, думки, погляди на життя та подальшу долю. Історія складається з шістьох епізодів, які поступово розповідають про життя головних героїв.

Кадр з серіалу "Все змінюється"

Також важливою деталлю є те, що перед створенням цієї картини, автори опитали співробітників та дізналися історію їхнього шляху у компанії.

"Серіалом "Все змінюється", ми хочемо показати, що робота в McDonald’s - це більше, ніж просто бургери та картопля фрі. Ми приділяємо значну увагу розвитку наших співробітників і щорічно навчаємо понад 1100 працівників на внутрішніх і зовнішніх тренінгах та курсах", - коментує Томас Йогансен, керівник відділу маркетингу в McDonald’s Данія.

"Цим серіалом ми намагаємося покінчити з упередженнями, які, на жаль, переважають щодо роботи в McDonald’s. Для одних ця робота є гарним початком трудового життя, а для інших - початком довгої кар’єри, і ми хочемо показати це”, - продовжує Томас.