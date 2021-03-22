Депутаты носят в Раду дорогие брендовые сумки: названы заоблачные цены

Так, депутат из "Слуги народа" Ольга Коваль уже не первый раз попадается на камеры с элитными сумочками. Она приносила в Раду черную сумочку от Chanel и вот взяла ее снова. Цена такого аксессуара составляет не менее 100 тысяч гривен.

Ольга Коваль (фото: "ТаблоID")

Также с дорогой сумкой в Раду пришла еще одна представительница "Слуги народа" Ольга Савченко. На ней заметили голубую сумочку от Dior, которая стоит более 5 тысяч долларов.

Ольга Савченко (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Dior (скриншот)

Также с дорогой сумочкой засветилась депутат от президентской фракции, бывшая бизнесвумен Юлия Диденко. У нее модный аксессуар от Sain Laurent, который стоит почти 2 тысячи евро.

Юлия Диденко (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Sain Laurent (скриншот)

В Раде также нашлось несколько поклонниц относительно бюджетного американского бренда Michael Kors. За 7-10 тысяч гривен сумочку могут позволить не только нардепы.

Нардеп с сумочкой от Michael Kors (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Michael Kors (скриншот)

Ирина Фриз с сумочкой от Michael Kors (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Michael Kors (скриншот)