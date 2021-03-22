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Депутаты носят в Раду дорогие брендовые сумки: названы заоблачные цены

Автор: Styler

Нардепы-женщины ходят в Верховную Раду не только в дорогой брендовой одежде, но и с дорогими аксессуарами. Представительниц прекрасного пола часто можно увидеть с сумочками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

Об этом сообщает издание "ТаблоID".

Так, депутат из "Слуги народа" Ольга Коваль уже не первый раз попадается на камеры с элитными сумочками. Она приносила в Раду черную сумочку от Chanel и вот взяла ее снова. Цена такого аксессуара составляет не менее 100 тысяч гривен.

Ольга Коваль (фото: "ТаблоID")

Также с дорогой сумкой в Раду пришла еще одна представительница "Слуги народа" Ольга Савченко. На ней заметили голубую сумочку от Dior, которая стоит более 5 тысяч долларов.

Ольга Савченко (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Dior (скриншот)

Также с дорогой сумочкой засветилась депутат от президентской фракции, бывшая бизнесвумен Юлия Диденко. У нее модный аксессуар от Sain Laurent, который стоит почти 2 тысячи евро.

Юлия Диденко (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Sain Laurent (скриншот)

В Раде также нашлось несколько поклонниц относительно бюджетного американского бренда Michael Kors. За 7-10 тысяч гривен сумочку могут позволить не только нардепы.

Нардеп с сумочкой от Michael Kors (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Michael Kors (скриншот)

Ирина Фриз с сумочкой от Michael Kors (фото: "ТаблоID")

Сумочка от Michael Kors (скриншот)

Напомним, нардеп Ирина Аллахвердиева "выгуляла" в Раду новую модную сумочку за 70 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий припарковал авто в неположенном месте в Киеве на глазах у правоохранителей, а сделанное замечание просто проигнорировал.

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