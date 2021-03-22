Депутати носять в Раду дорогі брендові сумки: названі захмарні ціни

Так, депутат з "Слуги народу" Ольга Коваль вже не перший раз трапляється на камери з елітними сумочками. Вона приносила в Раду чорну сумочку від Chanel і ось взяла її знову. Ціна такого аксесуара становить не менше 100 тисяч гривень.

Ольга Коваль (фото: "ТаблоID")

Також з дорогою сумкою в Раду прийшла ще одна представниця "Слуги народу" Ольга Савченко. На ній помітили блакитну сумочку від Dior, яка коштує більше ніж 5 тисяч доларів.

Ольга Савченко (фото: "ТаблоID")

Сумочка від Dior (скріншот)

Також з дорогою сумочкою засвітилася депутат від президентської фракції, колишня бізнесвумен Юлія Діденко. У неї модний аксесуар від Sain Laurent, який коштує майже 2 тисячі євро.

Юлія Діденко (фото: "ТаблоID")

Сумочка від Sain Laurent (скріншот)

У Раді також знайшлося кілька прихильниць відносно бюджетного американського бренду Michael Kors. За 7-10 тисяч гривень сумочку можуть дозволити не тільки нардепи.

Нардеп з сумочкою від Michael Kors (фото: "ТаблоID")

Сумочка від Michael Kors (скріншот)

Ірина Фриз з сумочкою від Michael Kors (фото: "ТаблоID")

Сумочка від Michael Kors (скріншот)