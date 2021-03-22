Депутати носять в Раду дорогі брендові сумки: названі захмарні ціни
Нардепи-жінки ходять у Верховну Раду не тільки в дорогому брендовому одязі, але і з дорогими аксесуарами. Представниць прекрасної статі часто можна побачити з сумочками від Chanel, Dior, Saint Laurent і Michael Kors.
Про це повідомляє видання "ТаблоID".
Так, депутат з "Слуги народу" Ольга Коваль вже не перший раз трапляється на камери з елітними сумочками. Вона приносила в Раду чорну сумочку від Chanel і ось взяла її знову. Ціна такого аксесуара становить не менше 100 тисяч гривень.
Ольга Коваль (фото: "ТаблоID")
Також з дорогою сумкою в Раду прийшла ще одна представниця "Слуги народу" Ольга Савченко. На ній помітили блакитну сумочку від Dior, яка коштує більше ніж 5 тисяч доларів.
Ольга Савченко (фото: "ТаблоID")
Сумочка від Dior (скріншот)
Також з дорогою сумочкою засвітилася депутат від президентської фракції, колишня бізнесвумен Юлія Діденко. У неї модний аксесуар від Sain Laurent, який коштує майже 2 тисячі євро.
Юлія Діденко (фото: "ТаблоID")
Сумочка від Sain Laurent (скріншот)
У Раді також знайшлося кілька прихильниць відносно бюджетного американського бренду Michael Kors. За 7-10 тисяч гривень сумочку можуть дозволити не тільки нардепи.
Нардеп з сумочкою від Michael Kors (фото: "ТаблоID")
Сумочка від Michael Kors (скріншот)
Ірина Фриз з сумочкою від Michael Kors (фото: "ТаблоID")
Сумочка від Michael Kors (скріншот)
Нагадаємо, нардеп Ірина Аллахвердієва "вигуляла" в Раду нову модну сумочку за 70 тисяч гривень.
Ми також писали про те, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький припаркував авто в недозволеному місці у Києві на очах у правоохоронців, а зроблене зауваження просто проігнорував.