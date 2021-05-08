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Депутат Харьковского горсовета Тимчук подрался в центре города: видео

Новина українською → Харьков, Суббота 08 мая 2021 12:18
Депутат Харьковского горсовета Тимчук подрался в центре города: видео Фото: Андрей Тимчук (facebook.com)
Автор: Styler

Депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" и бывший муж главы ХОГА Андрей Тимчук устроил драку в центре Харькове. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщает харьковского издание Newsroom.

На кадрах видно, что один из участников потасовки - Андрей Тимчук. Его оппонент стоит спиной. После недолгого разговора мужчины начинают "бодаться", после чего Тимчук бьет противника в голову, но спустя секунду - пропускает ответный удар.

После в дело вмешиваются прохожие, которые разнимают "бойцов".

Депутат Харьковского горсовета Тимчук подрался в центре города: видео

Как рассказали Newsroom в пресс-службе ГУНП, 6 мая в 13:30 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение из службы 102 о драке между мужчинами. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Оба участника драки написали заявления в полицию.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Олег Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы в результате драки с мужчиной на территории ресторана "Бочка" в Черкассах, который связывают с семьей политика.

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