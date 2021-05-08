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Депутат Харківської міськради Тимчук побився в центрі міста: відео

Новость на русском → Харків, Субота 08 травня 2021 12:18
Депутат Харківської міськради Тимчук побився в центрі міста: відео Фото: Андрій Тимчук (facebook.com)
Автор: Styler

Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" і колишній чоловік голови ХОДА Андрій Тимчук влаштував бійку в центрі Харкові. Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження.

Про це повідомляє харківського видання Newsroom.

На кадрах видно, що один з учасників бійки - Андрій Тимчук. Його опонент стоїть спиною. Після недовгої розмови чоловіки починають "буцатися", після чого Тимчук б'є противника в голову, але через секунду - пропускає удар у відповідь.

Опісля у справу втручаються перехожі, які рознімають "бійців".

Депутат Харківської міськради Тимчук побився в центрі міста: відео

Як розповіли Newsroom у прес-службі ГУНП, 6 травня о 13:30 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення зі служби 102 про бійку між чоловіками. Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. Обидва учасники бійки написали заяви в поліцію.

Нагадаємо, раніше народний депутат від" Слуги народу "Олег Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму і забої голови в результаті бійки з чоловіком на території ресторану "Бочка" в Черкасах, який пов'язують з родиною політика.

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