Депрессия и безысходность: астролог назвал главных неудачников октября

Гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака второй месяц осенью обозначится потерями и жизненными невзгодами - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп на октябрь 2019 подскажет, для каких знаков зодиака средний месяц осени станет сложнейшим периодом в их жизни. Как пережить кризисное время и выйти из него без потерь, советует известный астролог Павел Глоба.

Эксперт по чтению звезд рассказал, что октябрь станет неблагоприятным месяцем для двух представителей зодиакальных созвездий.

Тельцы

Для представителей этого знака октябрь принесет глобальные проблемы, но в первую очередь, они коснутся семейных отношений. Павел Глоба настоятельно рекомендует набраться терпения и не реагировать агрессивными выпадами на действия второй половинки. В средине осени Тельцам нужно будет понять, чего вы хотите от жизни и обсудить ваши желания со своими близкими.

Гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Девы

В средине осени для Дев очень высок риск потери своего партнера. Астролог прогнозирует Девам очень серьезные проблемы в личной жизни и советует им учиться уступать, чтобы не разрушить свою жизнь. В противном случае Дев ждут упадок сил и депрессия, порой чувство безысходности будет настолько сильным, что может "накрыть вас с головой".

Ранее Павел Глоба рассказал о счастливчиках, которых ждут невероятные любовные приключения в первый месяц осени.

Также астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится уже этой осенью. Павел Глоба дал представителям каждого знака дельный совет.