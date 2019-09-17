Депресія і безвихідь: астролог назвав головних невдах жовтня

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку другий місяць осені позначиться втратами і життєвими незгодами - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп на жовтень 2019 підкаже, для яких знаків зодіаку середній місяць осені стане складним періодом у їхньому житті. Як пережити кризовий час і вийти з нього без втрат, радить астролог Павло Глоба.

Експерт з читання зірок розповів, що жовтень стане сприятливим місяцем для двох представників зодіакальних сузір'їв.

Тельці

Для представників цього знака жовтень принесе глобальні проблеми, але в першу чергу, вони торкнуться сімейних стосунків. Павло Глоба настійно рекомендує набратися терпіння і не реагувати агресивними випадами на дії другої половинки. У середині осені Тельцям потрібно буде зрозуміти, чого ви хочете від життя і обговорити ваші бажання зі своїми близькими.

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діви

У середині осені для Дів дуже високий ризик втрати свого партнера. Астролог прогнозує Дівам дуже серйозні проблеми в особистому житті і радить їм вчитися поступатися, щоб не зруйнувати своє життя. В іншому разі на Дів чекають занепад сил і депресія, часом почуття безвиході буде настільки сильним, що може "накрити вас з головою".

Раніше Павло Глоба розповів про щасливчиків, яких чекають неймовірні любовні пригоди в перший місяць осені.

Також астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже цієї осені. Павло Глоба дав представникам кожного знака слушну пораду.