Денисенко зізналася, через що влаштовує скандали військовому Федінчику під час його відпусток

Акторка Наталка Денисенко розповіла, що може сваритися з чоловіком-військовим - актором Андрієм Федінчиком. Коли обранець зірки повертається до неї з фронту, то вона хоче, аби цей час тривав довше.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Денисенко зізналася у новому випуску шоу "Неймовірна правда про зірок".

"Ну звичайно мали місце конфлікти. Без цього ніяк. Я влаштовувала йому нерви. Що мені його не вистачає, що я хочу, щоб він був поруч", - зізналася Денисенко.

У відповідь на це її чоловік казав, що вона має його підтримувати. Федінчик наголошував на тому, що він робить важливі для України справи.

Окрім цього, Денисенко розповіла, як її обранець реагує на відверті фотосесії. Нещодавно акторка публікувала дуже сміливі кадри, на яких вона позувала оголеною поруч з чоловіком.

Денисенко та Федінчик (скріншот)

І виявилося, що сам Федінчик був ініціатором такої фотосесії. Актор-військовий не забороняє Наталці демонструвати сміливі фото та відео.

"Це була приватна зйомка. Я більше скажу, це мій чоловік сказав: "Я хочу таку фотосесію, щоб ти гола". І я така: "Без проблем". І ми зробили, але я виклала тільки трошки бекстейдж і ще думаю, викладати ці фото чи ні", - поділилася Денисенко.

Акторка має сумніви, бо фото дуже відверті. Але чоловік каже, аби вона не боялася та публікувала.

Що відомо про стосунки Денисенко та Федінчика

Пара познайомилася на зйомках. Денисенко та Федінчик грали закоханих, між ними спалахнули справжні почуття. Потім вони закрутили роман й побралися.

Денисенко з сином та чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

У 2017 році Денисенко народила первістка - сина, якого вона назвала на честь його батька - Андрієм. Нині Федінчик захищає Україну, він вирішив піти на фронт на тлі повномасштабної війни.