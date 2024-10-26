Денисенко призналась, из-за чего устраивает скандалы военному Фединчику во время его отпусков

Актриса Наталка Денисенко рассказала, что может ссориться с мужем-военным - актером Андреем Фединчиком. Когда избранник звезды возвращается к ней с фронта, она хочет, чтобы это время длилось дольше.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Денисенко призналась в новом выпуске шоу "Неймовірна правда про зірок".

"Ну, конечно, имели место конфликты. Без этого никак. Я устраивала ему нервы. Что мне его не хватает, что я хочу, чтобы он был рядом", - призналась Денисенко.

В ответ на это ее муж говорил, что она должна его поддерживать. Фединчик подчеркивал, что он делает важные для Украины дела.

Кроме того, Денисенко рассказала, как ее избранник реагирует на откровенные фотосессии. Недавно актриса публиковала очень смелые кадры, на которых она позировала обнаженной рядом с мужем.

Денисенко и Фединчик (скриншот)

И оказалось, что сам Фединчик был инициатором такой фотосессии. Актер-военный не запрещает Наталке демонстрировать смелые фото и видео.

"Это была частная съемка. Я больше скажу, это мой муж сказал: "Я хочу такую фотосессию, чтобы ты голая". И я такая: "Без проблем". И мы сделали, но я выкладывала только немного бекстейдж и ище думаю, выкладывать эти фото или нет", - поделилась Денисенко.

Актриса сомневается, потому что фото очень откровенные. Но ее муж говорит, чтобы она не боялась и публиковала.

Что известно об отношениях Денисенко и Фединчика

Пара познакомилась на съемках. Денисенко и Фединчик играли влюбленных, между ними вспыхнули настоящие чувства. Потом они закрутили роман и поженились.

Денисенко с сыном и мужем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

В 2017 году Денисенко родила первенца - сына, которого она назвала в честь его отца - Андреем. Сейчас Фединчик защищает Украину, он решил пойти на фронт на фоне полномасштабной войны.